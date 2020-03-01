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藝術療癒送進病房 東華大學師生完成許願牆

中央社 / 花蓮縣1日電

二二八連假期間新冠肺炎疫情仍顯緊繃，東華大學藝設系師生戴著口罩，在花蓮慈濟醫院心蓮安寧病房牆上完成「手望相樹」許願牆製作，將藝術療癒送進病房。

在國立東華大學「社會參與辦公室」的媒合下，藝術與設計學系助理教授韓毓琦藉由課程開創跨領域合作，引導學生以心蓮病房的空間設計作為學習方案，經由護理長到班演講及病患家屬及陪伴者的訪談，了解病房空間使用者的心理需求，因此有了許願牆行動。

花東地區長期面臨城鄉差距、農村與部落青年外移、弱勢資源缺乏等問題。東華大學於民國106年12月成立「社會參與辦公室」，在台灣偏鄉實現「睦鄰精神」，將社區當作學習對象，讓師生參與地區的改造工作，協助居民改善生活，保有對社會的關懷與使命感。

「手望相樹」的設計是大樹與掌型樹葉，「樹葉」由在心蓮病房生活的人剪裁成自己的手掌形狀而成，可書寫心願黏貼在樹上。樹葉是由「種籽紙」製作，當葉子太多需更替時，取下「樹葉」由許願的人帶回，埋入土裡種籽紙就會發芽，延續生命，陪伴並撫慰病人。

經費由心蓮病房志工贊助，慈濟志工攝影記錄過程，在慈濟醫院護理部與心蓮病房護理師全程的陪伴下，許願牆終於大功告成。藝設系學生鄭馥瑩說，連假期間完成心蓮病房許願牆別具意義，期待「手望相樹」讓人感受到愛與關懷。

東華大學「社會參與辦公室」主任顧瑜君說，這項計畫將課堂教學延伸到教室外，不僅培育學生接地氣的設計能力與人文素養，也期盼藉由藝術設計轉化醫療空間氛圍，帶來生活改變的力量，攜手建立比鄰共好生活圈。

東華大學 慈濟

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