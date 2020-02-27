口罩重複使用技術 電漿滅菌除異味

口罩重複使用有撇步！台科大打造一部號稱在短短20秒內便能滅菌和消除異味的口罩清潔台，讓口罩能夠重複使用。台科大機械系教授郭俞麟表示，比起酒精、電鍋等消毒方法容易破壞口罩結構，約能滅菌10次的大氣電漿溫度低、速度快，是延長口罩使用的替代選擇之一。

可滅菌、消除異味

「電漿應用於滅菌技術已發展許久，譬如醫療院所的醫材滅菌、雞蛋表面滅菌等。」郭俞麟表示，大氣電漿技術是透過電漿生成之電擊轟擊細菌的細胞壁使其破裂、活性物種以化學氧化作用加速破壞細胞壁的原理。

對於口罩滅菌的其他方法例如酒精、電鍋等，郭俞麟指出，酒精會破壞口罩「靜電過濾層」，降低對飛沫的隔絕效果；而電鍋蒸氣的大量水分可能會破壞口罩結構，讓口罩失去防護作用；相較之下，大氣電漿溫度低、速度快（一個20秒）且有滅菌效果，更能夠消除異味，是延長口罩使用的替代選擇。

淞耀董事長盛信儒表示，電漿過去經常應用在醫療產業，特別是高單價的醫療器材滅菌消毒，因疫情造成口罩短缺，很樂意看到電漿技術運用在口罩上，以延長口罩壽命。

暫無上市計畫

不過郭俞麟坦言，大氣電漿滅菌效果有多少，目前正和化工和生醫領域的學者研究當中。他也指出，同一個口罩使用大氣電漿滅菌10次過後其結構會被破壞，還是得拋棄。郭俞麟認為，台灣的口罩產能不但必須提升，民眾也應盡量重複使用口罩，兩者應該雙軌並行。

郭俞麟提到，這套機台本來是要應用在鞋材產業，如增加皮鞋鞋底的黏著度，但由於疫情延燒，後來決定和廠商合作，共同打造了這部大氣電漿技術拋棄式口罩清潔台，但他表示目前還沒有商業化的計畫。台科大校長廖慶榮也讚許產學合作的成果，開學後可以造福台科大學生。

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