台科大遠距課程 臉書課後討論踴躍

遠距教學課後3小時累積400多則線上討論？因應新冠肺炎的衝擊，台科大搶先在2月中即推出「密集遠距課程」，學生看老師先行錄製的影片，課後在臉書上還有助教帶領討論。台科大副校長莊榮輝表示，目前為止學生的反應都很良好，未來可以訓練更多老師開設遠距課程。

莊榮輝表示，他從15日起至3月1日所開設的微生物與疾病課程，都是採用「密集遠距」的方式進行，全校也有部分老師以此方式開課。老師先以攝影機EverCam錄製課程放上YouTube或Bilibili等平台，再以Moodle（開源的電子學習軟體平台）提供學生課程講義，在課後數位助教還會在臉書或WeChat上帶領同學討論。

在成績評量方面，課程採取後設實體考試、線上同步測驗和遠距代理監考等方式。莊榮輝指出，目前台科大已經開設3門密集遠距的課程，而且慈濟和東華的學生都可抵認學分。

談到錄製課程的經驗，莊榮輝表示，花費的時間竟然還比上課的時間短，平時1個小時講授的內容只需30分鐘便可錄製完成。至於學生的反應，莊榮輝表示，學生課後在臉書討論非常踴躍，第一次討論在3小時內累積了400多則留言，其中有不少留言還很用心，事後助教也可以根據留言進行評分。

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