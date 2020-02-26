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清大將星計畫單招 大學4年免費還可領萬元生活費

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
清大學第一屆將星生接受軍訓。圖／清大提供
清大學第一屆將星生接受軍訓。圖／清大提供

為培養軍事人才，國立清華大學與國防部首創「清華將星計畫」，今年邁入第二屆，將單招10名清大學士班將星計畫組學生，3月4日至9日開放報名，錄取者大學4年不但可免學雜費，每月還能領1萬2千元生活費，於畢業後投入軍旅以電機、資工、管理等多元專業成為國軍迎戰未來高科技戰爭的指揮群。

清大指出，將星計畫去年首招即吸引許多青年學生報考，共錄取10名建中、雄中、北一女等高中畢業生，其中不乏來自軍人世家或受到曾任軍職的教官鼓勵，決定投身軍旅，該計畫招生亮眼的消息也在多個國軍將領及退將的網路群組瘋傳。

清大對將星計畫學生的培育方式採大一不分系，大二依其興趣分流到電機、資工、商管、核能、材料、生科、人文等系，特別的是，錄取者不論軍種，只要通過空勤體檢，都可接受飛行官訓練，一圓駕機飛上天空的夢想。

清大教務長焦傳金指出，將星計畫申請者學測成績需達任4科總級分52級分，還要通過國防部智力測驗、體適能測驗及安全查核。今年預計招收10名學生（含1名女性保障名額），包括4名資通電軍，及各2名陸、海、空軍。國防部除全額補助4年學雜費，還提供每月1萬2千元生活費，及每學期5千元書籍費，畢業後最少需服役5年，若成為飛官則另有服役規定，以少尉任官，起薪近5萬元。

焦傳金說，將星計畫學生除每周六及寒暑假需接受軍事課程訓練外，平日皆在清大校內學習，與一般生享有同樣的校園生活。且清大有實驗教育、客製化學程、雙專長等多元彈性的學習課程，除理工領域，還有科技管理、教育及藝術等豐富學習資源，與國防部培育「通才將領」的目標不謀而合。

焦傳金說，清大期待將星計畫培育出的學生都以從軍為志業，國防部在軍旅生涯中也都提供深造碩博士的機會。即使未來志向改變，完成服役義務也才27歲，帶著清大與國防部的扎實訓練，想轉任工程師、科研、商管、教職等，出路十分寬廣，若曾受飛行官訓練，甚至可轉任民航機師成為機長。

清大109學年度清華學院學士班（將星計畫組）3月4日上午10點至3月9日下午5點開放報名，相關資訊可電洽（03）571-2861、573-1399。

清大將星計畫學生去年參加學校運動會，著勁帥軍裝進場。圖／清大提供
清大將星計畫學生去年參加學校運動會，著勁帥軍裝進場。圖／清大提供

清大 國防部 國軍

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