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疫情延燒！台大杜鵑花節改線上 政大校慶畢典縮小規模

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導
台大杜鵑花節是台大春季盛典。 圖／台大提供
台大杜鵑花節是台大春季盛典。 圖／台大提供

因應新冠肺炎疫情，台大春季盛典-杜鵑花節改為線上開幕式及學系博覽會；政大預計3月開跑的徵才博覽會也取消實體活動，徵詢仍有意願廠商改採線上形式舉行，5月校慶和6月畢典將如期舉行，但縮小規模進行；清大4月26日的校慶目前照常籌辦。

台灣大學表示，上半年例行性活動和會議是否舉辦，將視疫情發展及中央疫情指揮中心資訊因應調整。目前已決定將原訂3月份舉辦的校園徵才博覽會延至5月辦理。杜鵑花節改為線上舉行開幕式及學系博覽會，社團博覽會也將延後辦理。

政治大學說，因應新冠肺炎防疫措施，目前校方暫停所有大型室內活動與會有群聚的室外活動。原預計3月開跑的徵才月活動，包括企業說明會和博覽會取消實體活動，徵詢仍有意願廠商改採線上形式舉行。5月中旬的校慶和6月畢業典禮將如期舉行，但縮小規模進行。唯若活動期間疫情升溫，則校方將再另行公告。

清華大學表示，清華大學校慶活動日是4月26日，目前照常籌辦。3月中將召開籌備會議，屆時會依據新冠肺炎疫情來討論活動是否變動。即使決定如常辦理，也會按照防疫守則做好環境消毒與人員管控。清華大學畢業典禮在6月13日舉辦，4月下旬才會召開籌備會議，屆時再視疫情討論活動是否變動，以及因應措施。

疫情 新冠肺炎 清華大學

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