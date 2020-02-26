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疫情升溫辦學照辦 屏東大學首創直播招生說明會
疫情持續升溫，為了讓招生順利進行，國立屏東大學最近透過臉書粉絲專頁，共辦理5個場次的碩士在職專班的線上直播，首次以臉書直播方式辦理招生說明會，目前已獲1萬3500個以上的點擊次數，學校希望透過線上直播，一樣可以達到宣傳效果，號召網友報考。
學校表示，參與直播招生的包括教育行政研究所、中國語文學系、視覺藝術學系、文化創意產業學系、資訊科學系、 幼兒教育學系、體育學系、社會發展學系、教育心理與輔導學系、教育學系、行銷與流通管理學系、 國際貿易學系等12個系所，合計共13個班別。
線上說明會過程中，各系老師無不使出渾身解數，幽默風趣且滔滔不絕講解相關招生事宜，吸引網友在線上不斷提問，也讓小編們應接不暇，甚至還有熱情的網友直接在線上就詢問教授是否還單身，應對效果似乎比傳統方式更直接。
學校說，錯過線上直播的網友們也不用擔心，教務處的粉絲專頁仍然提供回放的功能，請網友們仍可上線收看，109學年度國立屏東大學碩士在職專班的報名日期自即日起至109年4月8日，觀看線上說明會請上網輸入以下網址： 「https://reurl.cc/EKO361」或掃描QrCode。
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