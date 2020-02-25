這所大學管理學院有名廚江振誠講座 IDEAS評比全台雙冠
亞洲大學管理學院院長林君惟今天說，亞洲大學管理學院去年獲IDEAS經濟數據庫世界評比，在財務與經濟領域，名列全球第16名、全台第一名；在計量經濟領域，也是全台第一，一口氣拿下雙冠王。
國際名廚江振誠3年前擔任亞大講座教授，到休憩系傳授「餐廳管理」、「餐旅微型創業」、「餐旅與文化鑑賞」等課程，成為亞大亮點課程；休憩系首創咖啡創業學程教學，由成真咖啡創辦人王國雄董事長，帶領的冠軍咖啡團隊到休憩系實作教學，也是教學特色之一。
林君惟說明，亞洲大學管理學院近年來成立管院教學社群，創設「資料科學與智慧稽核中心」、舉辦諾貝爾大師論壇及上銀科技「HIWIN」傑出總裁講座，加上3年前，獲美國國際商管認證（AACSB），已成為私校頂尖商管學院。
林君惟指出，亞洲大學管理學院獲AACSB國際商管認證後，教育聯盟提供最新教學、專業訓練，提升學生競爭力，有利學生到國際知名大學雙聯學位、交換及升學申請。
林君惟說明，亞洲大學管理學院10年邀17名諾貝爾學者與師生論壇，創大學特色；去年在Wed Of Science「永續管理領域」教師研究引用評比，世界第6名。「創新與循環經濟領域」論文成長率、經管系5年獲國貿局海外實習補助競賽，以及財金系3年申請科技部大專生研究計畫21件等三項，都拿下全國之冠的佳績。
會資系主任龎玉涓說，會資系的師資與課程獲澳洲與英國會計師公會雙認證，學生修完相關課程後，可以立即參與考試，全台第一。另獲世界智慧稽核與大數據分析軟體大廠ACL，捐贈總值3000萬元及200位使用者的軟體，並簽訂策略聯盟合約，學生接受完整智慧會計訓練，就業加值第一。
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