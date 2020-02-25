這所大學管理學院有名廚江振誠講座 IDEAS評比全台雙冠

從小就很會念書的李悅寧， 在眾人殷殷期盼下，以榜首之姿進入臺大醫學院， 但始終忘不了對天文的熱情。大學四年級一場遠行後，她決心遠赴法國攻讀天文博士。 從小沒想過當老師的她，再度跌破眾人眼鏡返台任教， 只為幫助對天文有興趣的學生，少走點冤枉路。

2020-02-24 10:07