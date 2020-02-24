榜首進台大醫科卻休學 、27歲拿到法國天文博士 李悅寧跌破眾人眼鏡返台任教

從小就很會念書的李悅寧， 在眾人殷殷期盼下，以榜首之姿進入臺大醫學院， 但始終忘不了對天文的熱情。大學四年級一場遠行後，她決心遠赴法國攻讀天文博士。 從小沒想過當老師的她，再度跌破眾人眼鏡返台任教， 只為幫助對天文有興趣的學生，少走點冤枉路。

二○一九年九月開學日，臺灣師範大學地球科學系迎來創系三十五年來最年輕的助理教授、還不滿三十歲的李悅寧。 時間往前推半年多，科技部部長陳良基率團到歐洲，延攬海外優秀學術科研人才返國貢獻。在巴黎那場，科技部二○一九年「愛因斯坦培植計畫」得主之一的李悅寧，親自向陳良基報到，表達她打算返台，回臺師大任職，投入台灣天文研究行列的動向。

這距離她到法國當交換學生，之後從臺大醫學系休學，轉換跑道留在法國念天文，整整七年。

高中展露科學天分 卻務實選擇醫學系

李悅寧就讀台中女中高三時期，身邊的同學大多忙著準備大學指考，她卻因緣際會接觸到地球科學，在老師鼓勵下參加首屆國際地球科學奧林匹亞競賽，沒想到一鳴驚人，抱回金牌及全球第二名。 在一片「聰明的人念醫學院，最厲害的人念臺大醫科」的氛圍中，二○○八年，李悅寧頂著當年大學指考第二、 三類組榜首的光環，很自然地在眾人期盼下進入臺大醫學院。 李悅寧坦言，儘管當時對地球科學及研究領域很有興趣，但「有點沒安全感」，想做點「安全、務實的事」；相形之下，醫學系所讀的知識不但務實，也都是之前沒學過的內容。她甚至想好了醫學院畢業之後，要往創傷重建的整形外科方向走。

雖然進入醫學系就讀，李悅寧卻始終無法忘懷科學研究。除了從大二開始雙主修醫學系及機械工程系，每個暑假她幾乎都投身科學研究相關活動。 二○○九年及二○一○年暑假，在老師推薦與科技部前身國科會的經費支持下，李悅寧分別到法國巴黎出席國際天文年的開幕儀式、赴德國參加林島諾貝爾獎得主會議（Lindau Nobel Laureate Meeting），並自己找資訊，申請前往瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL），參加心理物理學相關活動。 大四升大五的暑假，李悅寧到中研院天文及天文物理研究所，和專長恆星形成及天文化學的副研究員呂聖元合作進行專題計畫，當時她就萌生轉換跑道的念頭，卻一直無法決定，乾脆利用一年時間，為自己安排一場學習之旅。

赴法交換學生 改變人生發展

一般來說，醫學系的交換學生多是到醫院實習，比較少有校級常規交換生，不過因為李悅寧雙主修機械工程課程，大五那年剛好有機會申請到法國巴黎綜合理工學院（École Polytechnique）當交換生一年。回想當時的決定，李悅寧說：「我只是很單純地想出國晃一圈，看看世界、體驗一下不同的生活，回來後再乖乖把醫學院念完，當醫生。」 沒想到，這段經驗，卻改變了李悅寧後來的人生發展。 在法國當交換學生期間，她受到渾厚天文物理知識的洗禮，也遇到一位良師｜法國原子能署薩克雷和研究中心（CEA Saclay）教授、法國巴黎天文台天體物理學家艾納貝爾（Patrick Hennebelle），鼓勵她留下來攻讀天文學研究碩士，加上自己是真心喜愛科學領域方面的研究，李悅寧毅然決定從臺大醫學系休學，留在法國念天文。

從人人稱羨的臺大醫學系休學，在法國投入天文學研究，內心難道沒有猶豫、掙扎嗎？「當然有！」李悅寧露出害羞的笑容說，要放棄醫學系「真的需要思考很多，」一開始甚至有「大不了回台灣繼續念醫學系」的打算，還好爸媽及身邊朋友都很支持她追求自己的夢想、走想走的路。 而一頭栽進天文領域後，李悅寧確實也將科學研究的才華發揮得淋漓盡致。用五年的時間，完成巴黎高等師範學院碩士學位，以及巴黎第七大學（Universite Paris Diderot）和CEA Saclay共同授予的天文及天文物理博士學位，之後更進入巴黎地球物理研究所（IPGP），進行為期兩年以太陽系早期演化過程為主題的博士後研究。此時她只有二十七歲。

（本文出自《勇闖天涯 翻轉人生：寫給年輕人20個築夢踏實的故事》，未經同意禁止轉載。）

面對異鄉陌生的求學環境 苦讀拚出好成績

因為會念書，李悅寧從小就常被視為「天才」，但李悅寧強調：「光聰明是不夠的。在很多領域，聰明只是基本條件，『目標』遠比聰明重要得多。」此外，李悅寧也認為自己運氣比別人好，人生遇到很多貴人、良師，「運氣來了，就要好好抓住它！」

儘管求學過程一路順利，但李悅寧坦言，離開原本的舒適圈，到文化、語言完全不同的法國讀書，還是得面對不少挑戰。 譬如，為了到法國當交換學生，她花了一年學法文，當時在臺大法文考試成績很好，也通過初級法語檢定文憑（DELF）B1，等同具有法文基本溝通能力，但到了法國根本不夠用。

「不但自己說不出來，別人說什麼也一知半解，」李悅寧說，還好理工科的科學術語，英文和法文很類似，不少還是源自法文，加上天文類別的論文不需要像人文科學一般，得做好幾百頁的論述，也就慢慢克服了語言問題。 另外，身在菁英聚集的巴黎綜合理工學院，初來乍到的李悅寧，憑藉著不服輸的意志力和強烈的求知欲，屢屢獲得好成績，也因此贏得同學的認同與肯定。 「我後來發現，台灣人的臉皮都太薄了，」李悅寧觀察，法國人比較懂得爭取自己的權益，遇到事情會思考如何處理，絕對不會吃悶虧。

當時，由於隻身在國外念書，生活上會遇到很多麻煩，難免有需要別人幫忙的事情，她因此學會勇敢尋求幫忙，爭取自己的權益，李悅寧說：「這是我在法國學到很重要的一件事。」 很多人夢幻地認為，在法國念書應該很浪漫，但留法七年的李悅寧卻有不同看法。 「法國人生活滿辛苦的，包括科學家在內，薪水普遍都不高，」李悅寧說，法國最低薪資一小時十歐元，相當於新台幣三百元，助理教授月薪大概兩千歐元，乍聽之下比台灣高，但生活花費卻很驚人。她透露，在博士後研究時期，每個月房租就花掉半個月薪水，還不時遇到各種大罷工，李悅寧說：「生活一點都不如外界想像的浪漫。」

博士後的不確定 興起回台灣的念頭

此外，博士後研究的不確定感也令李悅寧苦惱，「那對心理健康傷害很大，」博士後研究通常一個計畫合約兩、三年，找下一個計畫（等同於找下一份工作）時程很長，提早一年開始找幾乎是常態。如果是兩年期的計畫，等於工作一年後，就得開始盤算下一個去處，可以說是一天到晚都在煩惱找工作。雖然做研究讓她很有成就感，但心理壓力其實很大，「內心深處還是想回台灣，」李悅寧說。

起心動念想回家，李悅寧便著手申請科技部二○一七年起推出的「愛因斯坦培植計畫」，並順利在二○一九年成為得主之一，獲得核給計畫五年期間，每年將近新台幣五百萬元的研究經費。李悅寧毫不遲疑，馬上做了決定：博士後研究計畫結束後，回台灣繼續研究，並在臺師大任教。 因緣際會之下，李悅寧承接臺師大地科系退休副教授傅學海的研究室，而傅學海正是當年她高三參加國際地球科學奧林匹亞競賽時，帶隊參賽的指導老師。十三年後，李悅寧也開始率隊帶領學生參加國際奧林匹亞競賽，彷彿是一種傳承的概念。

到全球交流 把最新研究帶回台灣

回到臺師大第一學期，李悅寧在碩、博士班開了專題討論及高等天文物理課程，以小班授課。幾個月下來，除了一開始，面對和她年紀相仿的學生上課有一點點緊張，後來也逐漸從和學生互動中找到樂趣。她發現：現在的研究生大多很有想法，清楚自己的目標是什麼，從教學過程中，李悅寧自己也受益良多。 「其實，我從小最討厭的就是當老師！」李悅寧說，因為成績好，同學有問題總是會請她幫忙，偏偏她最討厭的就是回答問題，所以從小就決定「絕對不要當老師」。後來在法國遇到有無限耐心、不厭其煩回答問題的艾納貝爾教授，讓李悅寧從此改變想法，想在專業領域上，提供對天文有興趣的新生更多幫助。

至於在研究工作方面，李悅寧持續深耕在法國的研究方向，透過數值模擬，計算太陽系早期形成時的過程和條件，以及恆星形成等項目，主要和流體力學相關，屬於古典物理的範疇。「這部分非常吸引我，」李悅寧說，由於研究需要用到很多統計工具、流體力學工具、計算工具，對喜歡挑戰各種面向與專業知識的李悅寧來說，特別感興趣。

李悅寧表示，天文學是非常國際化的領域，國家地域觀念比較低，跨國合作和交流都很多，特別適合喜歡做研究的年輕學子。而她未來的目標，則是把台灣當作基地，繼續到世界各地交流、做研究，再把這些最新研究成果與發現帶回台灣，對台灣天文物理領域研究知識以及天文教育做出貢獻。

（本文出自《勇闖天涯 翻轉人生：寫給年輕人20個築夢踏實的故事》，本文作者 朱乙真，未經同意禁止轉載。）