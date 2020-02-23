延後開學不延後放暑假 台灣可擺脫「學期最長國家」?

聯合報 / 記者陳宛茜／即時報導
台大準備提案下修學期長度，與國際接軌。記者陳宛茜/攝影
台大準備提案下修學期長度，與國際接軌。記者陳宛茜/攝影

因應疫情，教育部宣布大學延後開學，但這一學期行事曆仍必須排滿18周，造成暑假變短，衝擊師生排定的暑期計畫。對此規定，各校各顯神通，台灣大學系統(台大、台師大、台科大)和台聯大系統(清大、交大、中央與陽明大學)皆規劃彈性修課，行事曆雖排滿18周，但學生「實際要到課堂上課」的周數，縮短至16或17周，讓學生可如期放暑假。

為什麼大學一學期必須排滿18周？根據「大學法」施行細則中規定：「大學各學系學分之計算，原則以授課滿18小時為一學分」。這個原則成為緊箍咒，讓台灣成為全世界大學學期周數最長的國家(多數國家為13到15周)。多年來，包括台大都想將一學期的長度下修為15周。

多年前台大便曾做過調查，發現台灣高教學期長度堪稱世界第一，暑假之短也是世界第一，不利於跟國際接軌。台大系統原本原本要在2月中舉行的大學校長會議中提案下修學期長度，因疫情暫時取消會議。卻也因為疫情，讓各大學有機會「實驗」縮短學期周數。

台師大教務長陳昭珍指出，目前台大系統排課有四個方案讓老師選擇，老師可以用數位學習、自主學習、補救教學等方式，將實際上課時間縮短為16周；也可以維持上課18周。

清大教務長焦傳金表示，台聯大系統是統一規定在第17周舉行期末考，第18周則是「擇期補課」，「補課」的方式可以是數位教學，讓學生必須進教室的課程在7月前結束。成大也有類似設計，成大教務長王育民表示，成大教師可將第18周排為數位學習。

陳昭珍指出，台灣大學學期太長壓縮暑假長度，不僅不利於師生與國際頂尖大學接軌課程，也影響老師研究和出國進修。大學法要求一學分以「授課滿18小時」為原則，但較長時數是否就能保障學習效果，值得探討。台大電機系教授葉丙成也說，美國許多頂尖大學的學分，把學生自主學習的時數也算在內，不像台灣是計算「坐在教室裡上課」的時間。

此次因應疫情教授彈性開課、鼓勵學生數位或自主學習。陳昭珍認為，大學生將有機會透過選課，選擇要上16周或18周，等於給台灣高教改變大學學期長度一次實驗的機會。

台大 疫情 成大

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