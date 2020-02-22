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暨南大學港澳生在校居家檢疫 校方指健康良好

中央社 / 南投22日電

暨南大學原在校外包民宿居家檢疫的港澳僑生居住，因民眾抗議作罷，暨南大學指出，安排這39名港澳生住進學校宿舍，同學們健康情形良好。

位於南投縣的國立暨南國際大學，有39名港澳僑生住校，59名港澳生在外租屋；學校原本在校外包下民宿，準備提供給因武漢肺炎需要居家檢疫的住校港澳僑生居住，不過民宿所在的村落村長帶領村民向學校抗議，學校又把住在民宿的39名港澳生移回學校宿舍。

暨南大學主任秘書劉一中今天接受中央社訪問時指出，取得學生同意，清出一棟學生宿舍供原本住在民宿的港澳生居住，預計在25日檢疫期滿，而這些學生目前健康情形良好。

劉一中指出，至於在校外租屋的59名港澳僑生，房東也都會幫忙準備3餐，讓同學不用擔心吃飯的問題，同學們也都遵守居家檢疫的規定；校方也提醒同學不要違反規定，以免被罰。

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