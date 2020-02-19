新興經濟體大學200大 中亞聯大雙入榜亞大進步最多

英國泰晤士報今公布「2020新興經濟體大學排名」，台灣15所大學挺進全球200大，「中亞聯大」的中國醫藥大學、亞洲大學雙雙入榜，分別名列第57名、第113名，其中亞大較去年進步69名，是全台進步最多的大學。

亞洲大學說明，這項排名，全球有47國、533所大學上榜。亞大在評比的教學、研究、論文引用、國際化與產學等五大指標都有顯著成長，以「研究」、「國際展望」項目成長50%、30%最多。其中，結合亞大附屬醫院投入研究，加上延攬國際師資，增強與世界各大學合作，國際學生佔比增加兩倍，Cheers雜誌最新調查，亞大外國交換生高達1056人，全國第1名，提升國際能見度。

亞大校長蔡進發表示，去年亞大設立AI學院，獲得AI研究成果，得獎連連，去年獲4項國家科技新創獎，增加研究能量；今年首創「AI菁英培育一條龍」計畫、設新生AI獎學金，可優先進入AI程式設計菁英班，赴美史丹佛大學等名校或NVIDIA公司研習，畢業輔導就業。

蔡進發強調，亞大今年將發展「亞大社會責任USR實踐基地」，結合校內外資源，引進產官學議題，組成跨領域團隊運用AI技術協助地方解決問題，盡USR社會責任，持續增加研究成果。例如生醫系王昭能老師團隊結合工研院在台南北門沿海，運用智慧物聯網(AIoT)技術，建置智慧水產養殖管理系統。保健系蔣育錚教授結合台達電研發半導體食安感溫晶片，可監控食品安全。

亞大還將擴大與亞大附醫合作，今年就有15件合作案。去年資工系沈偉誌老師研發AI心肌灌流診斷技術，使診斷時間由50分鐘下降到1分鐘。生醫系王昭能老師為洗腎病患量身定做透析AI智慧化處方籤，避免洗腎病患不舒服與併發症，研究成果顯著。