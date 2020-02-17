《遠見》調查企業最愛理、文組大學 教育系畢業生錢途看漲！

《遠見》今（17）日發佈「2020企業最愛大學生排行榜」，以及「18學群起薪十年趨勢變化大數據報告」。清華大學首度拿下理工類的三項分榜榜首，與政治大學並列理組、文組的雙霸天。在總榜部分，台灣科技大學帶領共5所科大搶進前20，技職進榜比例占前20大的1/4，創下歷史新高。《遠見》並進一步探究18學群畢業生起薪的「十年變化」，教育相關科系成長率最高，十年多了5000元，漲幅高達21.7％。

企業連六年最愛成大畢業生 台大蟬聯亞軍

台科大重回季軍 私立淡江排名最佳

《遠見》多年來持續針對台灣上市櫃公司人資與招聘單位主管進行「企業最愛大學生評價調查」，今年共邀請1676家上市櫃企業參與調查，完成513份有效問卷，回函率高達三成以上。除了請企業人資選出畢業生表現最佳的前三名大學，並深入探詢企業去年的人才招募狀況與需求，以及招聘時最看重哪些人才經歷與特質。

調查除了以「校」為單位，進行「大學整體」「國立」「私立」「技職」不同排名，也依據「產業領域」，區分為文法商類、理工類及民生類，共三大類9個分榜。

綜觀企業最愛前20所大學，依然由成功大學和台灣大學蟬聯冠亞軍，成大創下《遠見》此一調查六連霸，是南台灣排名最佳的研究型大學。台科大從北科大手中奪回季軍，同時回到技職龍頭。私立則以淡江大學排名第8為最佳。

技職進榜比例1/4 創歷屆新高

台科、北科、高科、雲科、龍華進榜

今年有5所工專升級的科技大學搶進「企業最愛大學生」前20名，包括第三名的台灣科技大學、第五名的台北科技大學、第九名的高雄科技大學、第16名的雲林科技大學，以及第18名的私立龍華科技大學，比例創《遠見》調查新高（表1）。

其中私立龍華科大連續兩年打進總榜前20名，贏過中字輩的國立大學及老牌私立名校，翻轉了「技職不如大學」「私立不如國立」的刻板印象。

清大榮登最受理工類企業歡迎大學

政大二度拿下文法商企業最愛榜首

從分榜來看各產業領域企業主最愛大學，清大拿下理工類「數理化」「資訊」「工程」三領域榜首（表2）。

過去，以基礎科學為主的「數理化」分榜，多由台大拿下冠軍，「工程」分榜是成大奪冠，清大多半位列第二或三名。今年，清大不只甩開「資訊」和「工程」領域的長年對手交大和成大，在「數理化」也與台大並列第一，同時在三大分榜稱霸，成為國內科技、製造、工程、資訊類企業一致認定的「理工類最受歡迎大學」。

文法商類「社會人文」「法政」「商管」分榜，則由政大第二年奪得三榜冠軍，台大包辦三榜亞軍。「觀光休閒」由高雄餐旅大學蟬連榜首。

表2。圖／遠見提供

誰說念教育、文史哲、藝術不賺錢？

教育學群成長潛力最高 起薪十年漲5000元

學校影響企業選才偏好，科系也是決定薪資的要素。《遠見》2019年9月曾與104人力銀行合作，首度公開「18學群起薪大數據報告」，以大學招生委員會聯合會對全國大學科系做的學群分類為依據，根據社會新鮮人畢業或役畢後第一份正職工作的月薪資料，揭露各學群畢業生起薪數字。

今年，《遠見》與104人力銀行進一步探究18學群畢業生起薪的「十年變化」。結果發現，起薪最高的仍是醫療衛生、資訊、工程、財經等學群。但若看十年變化，十年薪資成長幅度最高的是教育相關科系，畢業生起薪十年多了5000元，漲幅高達21.7％（表3）。

104人力銀行統計，2009年教育學群畢業生在18學群中的起薪平均數和中位數都是最低，薪資中位數只有2萬3000元，但隨著學生體會到「當老師」不再是出路保障，藉由第二專長尋找教育在其他產業的新可能，帶動教育學群畢業生的起薪，逐年走高。

至於漲幅最少的是地球科學學群，漲幅僅3.6％，和十年前比較，起薪只多1000元；當紅的「工程學群」，看似整體十年起薪只多2000元，增幅僅7.1％，實因各校學生程度落差懸殊，導致薪資走向兩極化；傳統印象中薪資不高、職缺不多的「文史哲」和「藝術」學群，在新興產業的需求其實很大，薪資不悲觀，十年起薪增加3000元，漲幅12％，與「生科」「生資」「管理」「遊憩」並列第七。*更多相關內容請詳見《遠見》出版《2020大學暨技職入學指南》

圖／遠見提供

【調查說明】

執行單位：遠見研究調查

調查方式：電話邀請上市櫃企業代表，自填網路問卷

調查對象：1676家上市櫃企業

樣本規模：完訪513份，回覆率30.61%

調查時間：2019年11月18日至2019年12月16日