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文武合作 交大X國防理工學院合推學程

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導

交通大學與國防大學理工學院攜手培育國防科技人才，「文武」兩校合作，共同推動「系統工程與科技學士學位學程」，今天舉辦第二屆招生說明會。高中生可憑學測成績，循「軍校正期班」甄選管道報名，可選擇學校推薦或個人申請，共招收232人，採軍校生集中住宿管理，合格後授予交大工學士學位畢業證書與國防大學軍事結業證書。

交大表示，「系統工程與科技學士學位學程」由交大提供豐富教學與研究資源，配合理工學院軍事養成教育，讓學生獲得學科知識與國防領域基礎，更具競爭優勢。

交大副校長陳俊勳說，這項合作計畫是我國首次文武兩校合作，美國的先進研究成果都有國防工業支持，是促成國家研究發展的最大動力之一，台灣的國防工業卻與大學脫鈎，非常可惜。交大與國防大學合開學程，就是期盼為台灣栽培出優秀的國防科技人才。

交大前瞻系統工程教育院院長周世傑說，國防科技領域越來越受到重視，包括網路安全、無人載具、航太科技、軍用載具設計等，從大學開始紮根培育，將能栽培出新一代的國防科技人才。

109學年招生員額包括軍費生187人、中科院與台船代訓生45人。代訓生畢業後於委託單位服務8年，月薪4.6萬起；軍費生須服役10年，少尉科技軍官月薪4萬9起。入學採不分組招生，第一學期不分組修課，第二學期自學程六大學組：電機組、資訊組、環資組、動力組、機航組、化材組選定主修組別，第三學期則依志願選填進入學組專長領域。

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