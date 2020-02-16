外籍生港澳轉機也要居家檢疫 大學叮嚀「快改機票」

因應新冠肺炎疫情，陸生和港澳生都已暫緩來台，各大學現在轉向處理歐美等國外籍學生的返台事宜。外籍生若要回台，在大陸港澳地區轉機，必須自我居家檢疫14天，各校近日積極聯繫外籍生改機票，盡量避免轉機；但大學也說，目前宿舍床位足夠給無法換票必須轉機的外籍生隔離使用。

台灣科技大學校長廖慶榮說，根據現在的聯絡狀況，外籍學位生大部分在東南亞，本來就不太會在香港轉機，所以比較沒有問題。少數（預計兩、三人）會轉機的外籍生目前都在改票，如果還是會經過香港轉機，學校的隔離房間目前仍可安排。

世新大學校長吳永乾表示，世新有很多馬來西亞學生，大部分是直飛，所以沒有轉機的問題。有轉機考量的是來自美國、法國等其他國家的交換生，下學期有43人，已經建議歐美外籍生不要在香港轉機。如有個案發生，就目前擁有85間一人一房隔離房數量而言，足以應付居家檢疫需求。

清華大學學務長王俊程表示，目前清華全球處有緊急聯繫外籍學生，建議他們不要在香港轉機。掌握到的訊息有四名外籍生在港澳轉機，需要居家檢疫。但還在請學生盡可能改機票。如果這四人都需要檢疫，校內隔離房間足夠尚可以容納這些學生，沒有問題。

實踐大學校長陳振貴說，現在正聚焦處理國際生，以及除港澳外的僑生。2月3日起已經全面通知國際生、僑生來台不要在中港澳轉機。目前只有一名工設系歐洲學生因換機不成，仍然要從香港轉機。該生回覆會在親戚家接受居家檢疫。

陳振貴表示，因為學校延後至3月2日才開學，而且政府規定港澳生11日起暫緩入台，人數有減少，學校床位足夠使用。

成功大學主秘李俊璋說，國際處早就通知所有外籍生改機票勿經由港澳轉機，目前可以連絡到約七成學生都不會經由港澳轉機。若一定經港澳轉機，若其願意於目前執行檢疫的宿舍居家檢疫，仍有足夠房間安置。

大同大學主秘李清坤說，大同除中港澳以外的外籍生僅有七名，其中四人寒假留在台灣，其餘三人都已聯絡提醒來台時不要經中港澳轉機。本校一人一室的隔離房已備，因中港澳學生現階段不能來台，因此萬一其他外籍生有需求，可足敷所需。

淡江大學和台師大也都有請外籍生不要在港澳轉機。台師大表示，目前回收的調查表中，經中港澳轉機需檢疫隔離的外籍生、僑生及交換生人數僅個位數。

淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪說，請外籍生改機票，學生還是會有抱怨，也有問學校或政府會不會補貼，因為有些手續費高達100美元都有，而廉價航空是不能退。