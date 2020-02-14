清空宿舍供檢疫 樹德科大挨轟

昨天是西洋情人節，義守大學的防疫送餐人員轉贈校方準備的情人節小禮物。 圖／義守大學提供

因應新冠肺炎疫情，各大學為返台港澳生安排居家檢疫宿舍，防疫考驗校方與學生。樹德科大因徵用作業倉促，校內人員代清理學生宿舍物品引發抗議風波。義守大學昨送情人節巧克力慰勞學生，還有隔離學生苦中作樂，天天拍照上網記錄三餐飲食，並「拜託網友留言聊天，不然感覺好孤單」。

各大學因應疫情延後開學，因中央疫情指揮中心一度開放港澳生返台，各校替學生準備防疫宿舍，身體須14天無異狀才能通過檢疫。高雄科技大學表示，校內有安排專人專車接送返台學生，校內全天候保全照護，並提供生活用品與防疫包，專人送餐服務且免收住宿費。

樹德科大徵用校內宿舍充當港澳生檢疫住處，因作業倉促，多數學生來不及返校搬離私人物品，校方派員將學生物品清離宿舍，打包後集中放在宿舍大廳地面，引發學生抱怨隱私權受侵犯。

樹德科大表示，事前有寄發電子郵件通知學生徵用宿舍，打包過程也錄影，以確保學生財物安全與隱私，學生若發現任何物品缺漏，學校會提供最大的協助；每人對事情會有不同解讀，可理解學生情緒不舒服。

義守大學也有不少港澳生，校內準備有獨立衛浴的空間當隔離宿舍，昨天恰巧是情人節，義守大學校長陳振遠還前往檢疫宿舍，贈送巧克力與可愛小物，化解學生焦慮心情。

義守大學一名學生從2月11日開始在宿舍內居家檢疫，天天拍照記錄三餐飲食上網分享。這名學生說，他的體重在過年期間胖了4公斤，不知檢疫期結束會再增加多少，「希望大家多留言，陪他聊天，不然感覺好孤單」，隨後有不少同學替他加油打氣。