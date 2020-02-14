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長輩酸讀設計系沒前途 網曝老師接1案賺近千萬

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友聽到長輩說讀設計系沒有前途，讓她很失望又無法反駁。 圖／聯合報系資料照片

現在的年輕人都喜歡依照自己的興趣來選讀科系，但對老一輩的人來說，所讀的科系在未來有沒有出路才是重點，一名女網友發文表示無意間聽到一位長輩的談話，認為她讀設計系沒有前途，畢業後也賺不了什麼錢，讓她聽了很受傷。貼文引來許多網友議論，還有人曝光自己老師接了一件案子，就賺進千萬元台幣，證明讀設計不代表沒有未來。

原PO在《Dcard》論壇寫道日前不小心聽到一位長輩跟她堂妹的談話，這位長輩說「妳以後要認真讀書，不能像姐姐一樣考上不好的大學，讀設計出來又沒錢賺，知道嗎？」一席話讓原PO聽了很難過卻又無法反駁。

有網友幫原PO抱不平，「設計是看伯樂！有伯樂還能不發嗎？」、「最討厭講話直白的長輩」、「前一陣子才被親戚講，但⋯乾你X事？」、「賺給她看！賺起來」。還有人分析說「事實上是就算讀好一點的大學也可能沒錢賺」、「我不覺得設計沒錢賺，不過設計是很吃天分的領域，如果一直都不怎麼有名，只能在別人底下工作，那就是只能領死薪水，但我聽我讀設計的朋友說，帶她實習的老師光接一個大陸的案子，就賺了上千萬臺幣」。

其實不只家長會擔心，學生自己也會思索自己的未來，之前就有一名網友也發文詢問自己所讀的化工系在未來的出路，有鄉民認為相較於其他科系，化工是較為穩定的產業，是「不會失業的行業」，只不過雖然餓不死，卻也沒辦法發大財。

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