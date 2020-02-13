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特別的修課紀念品 外籍生可帶「十八銅人」返國
國際影星以榮獲奧斯卡金像獎的「小金人」為榮，義守大學學士後中醫學系年年舉辦頒獎儀式，外籍學生可從教授蔡金川手中獲贈一座小金人當課程研習紀念品，不過這個金人獎項是台灣中醫診所常見的十八銅人人像經典版，用來勉勵外國學生推廣中醫，傳承跨越海內外的師生情誼。
義守大學學士後中醫學系開辦「學士後醫學系外國學生專班」，教授蔡金川教導中醫導論課程，每年課程結束，他會贈送海外學生一人一座特製小金人，收到贈禮的學生喜出望外。
義守大學指出，蔡金川不僅擔任教職，同時也是義大醫院中醫部部長，常帶領年輕醫生與學生前往社區服務，蔡會前往社區或醫院教授「八段錦」簡易版本，同時拍攝推廣影片，介紹如何在家伸展筋骨，增強身體抵抗力。
小金人其實是中醫院常見的十八銅人縮小版本，高度54公分。蔡金川說，贈送小金人的用意很簡單，主要是希望外籍學生謹記在台學習的中醫知識，也希望藉此傳承師生情誼，期望未來能保持聯繫，合力為國際醫療貢獻所學。
校方表示，義守大學的頒獎儀式簡單隆重，雖不及奧斯卡頒獎典禮般華麗，但小金人象徵博大精深的中醫精神，也希望師徒情誼不分海內外，永久傳承下去。
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