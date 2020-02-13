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防疫讀書札記：新冠肺炎升溫，中國模式的成與敗

強！台大教授臉書貼「新冠肺炎走勢圖」登經濟學人

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強！台大教授臉書文「新冠肺炎走勢圖」登「經濟學人」

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導
台大教授徐丞志在1月30日以簡化動力學模型預測的三個新冠肺炎(武漢肺炎) 疫情趨勢線圖登上經濟學人雜誌。圖/截取自徐丞志臉書

台大化學系教授徐丞志的一篇臉書貼文，登上享譽國際的「經濟學人」（The Economist）雜誌。擅長用圖表敘事的「經濟學人」今天刊登了一篇文章，標題為「A ray of hope in the coronavirus curve」，並將徐丞志在1月30日以簡化動力學模型預測的三個新冠肺炎(武漢肺炎) 疫情趨勢線，製成了該社專屬風格的新圖表，放在「每日圖表」（Daily chart）上，圖上更標示了徐丞志的名字和任職機構「徐丞志，台灣大學」（Cheng-Chih Hsu, National Taiwan University），徐丞志自謙說，這次算是給台大增加國際曝光度做一點小小的貢獻。

徐丞志受訪表示，他其實沒想過自己在臉書上寫的文章會被經濟學人刊登出來，因為裡面用到的知識早在近一百年前就被提出來了，但是如果因為這樣能夠讓大家更多重視基礎科學教育，也是一件很棒的事情。

但徐丞志說，這個曲線刊出後，今天馬上破功了，因為今天中國官方宣布診斷方法改變，直接以臨床診斷 (CT) 做判別，而不是以前要經過病毒核酸序列鑑定 (qPCR) 才算數。所以很多之前只是疑似的病例現在都會被當成確診數在看，因此昨天一天的確診數暴增1萬4000。（放寬確診標準，讓醫生就可以直接做診斷，而不用等到核酸鑑定結果，這樣可以讓病患受到比較好的醫療照護。）

徐丞志表示，只是這樣前後的數據來源不同，這個曲線已經不能用了。他也會再跟經濟學人說明，請他們刊出紙本前考量這個因素。

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