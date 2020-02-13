菲律賓禁台灣旅客入境 我國對菲學術協助不中斷

菲律賓禁止我國旅客入境，我國科研團隊對菲國的學術協助不中斷。科技部因新南向政策，支持學者在菲設兩個海外科研中心，成大助菲提升水質，政大分享原民文化保存經驗。科技部次長謝達斌表示，學術交流若受影響，科技部會視情況提出因應方式。

謝達斌說，我們給菲律賓相當多的科學協助，對禁止入境一事感到遺憾。兩國的學術交流由各自的科技部做溝通對口，不過菲國內部還在溝通，不知道學術交流上會不會有變化，科技部將視情況做因應。

科技部表示，我國科研團隊在新南向九國設12個海外科學研究與技術創新中心，有兩個在菲律賓，一個是政治大學校長郭明政、民族系教授官大偉主持的原住民知識、在地知識與永續發展中心，另一個是成功大學環工系教授林財富主持的水質中心。

林財富說，他原定3月要赴菲，因疫情因素延緩一個月，仍會按計畫幫當地水公司員工上課，提升菲國人監測水汙染的實力。他最近也有幾個菲國學生要來交流，行程也暫時取消。

林財富說，這項計畫源自他幾年前到菲國演講，發現當地第一大湖「貝湖」受嚴重藻汙染，釋放出的毒素是世界衛生組織建議的200倍，喝了會增加肝硬化和肝癌風險。他們把水質檢驗設備運入菲國，在湖中採樣並做檢測，並指導當地水公司人員相關技術。成大環工系也已收三名來自菲國水公司的研究生。

林財富說，台灣湖泊1980年代也受藻汙染，過去在此領域的經驗，讓台灣有能力解決水質的問題。這次在菲國設科研中心，如果可以讓菲國水質提升到台灣水準，對他而言是很大的成就感。

郭明政說，政大在菲國的海外科研中心有一名當地人士駐點，計畫尚未受影響。官大偉日前錄影介紹此中心時表示，政大團隊曾助泰雅族婦女學編織，如今把經驗延伸到菲律賓，幫助當地原住民伊富高族的傳統文化復正，發展成當代經濟市場裡的商品。

政治大學校長郭明政說，台灣如今茁壯成科技大國，海外科研中心除善用強項，持續致力產業轉型和研發創新，也要勇於承擔更高的人文素養和使命，創造一個更適合民眾居住的城市與文明。