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接連遇上921和SARS 網友推最慘大學生世代

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在PTT發文稱1999年入學的大學生接連碰上921和SARS，好奇發問到底有多慘？ 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎（武漢肺炎、Covid-19）疫情爆發，令全國各級學校延後開學，讓學生計畫大受影響，而台灣在2003年碰上SARS也同樣打亂當年大學生的生活。就有網友好奇問1999年入學的大學生，接連碰上921和SARS，沒有迎新也沒有畢業旅行，它好奇問有沒有網友分享他們「到底有多慘」？

網友7日在PTT八卦版上提問，他表示1999年入學時碰上921，新生沒了迎新。過了四年到了要畢業前半年，全球突然爆發SARS疫情，讓大學生們不敢舉辦畢業旅行。因此讓他好奇詢問，有沒有人能出來分享這屆大學生有多慘？

文章一出，許多當時經歷大學生活的網友們紛紛留言，表示接連碰上兩場天災真的很慘，「就70年次這屆啊，9月剛開學就震，迎新取消」、「很慘啊，921不敢室內開學典禮，SARS不敢辦畢業茶會」、「大一921開學典禮沒了，大二象神颱風和八掌溪事件，大三911+納莉颱風學校淹掉一半，整天擔心開戰，大四SARS畢業典禮改戶外舉行，每年有災難」。

不過也有網友認為，真正最慘的是畢業碰上「金融海嘯」的那屆，「我74尾，運氣不錯閃過，但大學畢業遇到」、「你忘了2008金融海嘯」、「最慘的永遠是金融海嘯。瞬間22k」、「沒有08年大學畢業的慘啦」。

SARS 921大地震 金融海嘯 大學生
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