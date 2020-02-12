受疫情影響 清大交大梅竹賽宣布停辦

受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，清華大學與交通大學兩校皆延至3月2日開學，其中庚子梅竹籌備委員會在2月4日經兩校防疫會議討論梅竹賽防疫措施方案後，曾討論延期至5月舉辦的可行性，但考量疫情目前尚未穩定，無法準確預測未來會如何發展，加上5月選手、校隊都有課業及其他考量，最後籌備委員會綜合各項因素，決定停辦庚子梅竹賽。

梅竹籌備委員會提到，日前大專盃在臉書宣布二級跟一般組延期，而大運會也尚未確定是否延期，加上選手及同學都有課業的考量，「我們尊重並理解每一個球隊的選擇，在統整回覆後也發現確實很難找到所有項目都能剛好可以的時間，因此選擇停辦」。並感謝清、交兩校各處室、校隊、社團，以及耐心等待公告的觀眾、學生們，及為梅竹努力的梅工、梅後、火力班等。

針對學生提問，「為什麼不維持原日期舉辦就好？」，梅竹籌備委員會表示，因疫情尚未穩定，加上難以購買到口罩、酒精等防疫措施必需品，一致認為進行梅竹賽這樣的大型賽事，確實有風險以及困難之處。

也有學生建議「可考慮跟HBL一樣閉館轉播」，但梅竹籌備委員會認為限制觀眾不進場確實能減少群聚的人數，但仍不排除感染的風險，加上轉播的廠商及單位不一定能配合，且原定的項目有許多場次是沒有轉播的，會造成無法讓大家完整參與。

至於無法改成友誼賽的原因，包含無法排除疫情、大專聯賽延期和大運會是否延期的不確定性，因此決定停辦。