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陸港澳大專生無法來台 各校增加遠距視訊教學

聯合報 / 記者章凱閎徐如宜賴香珊／連線報導
中港澳居民昨天起一律暫緩入境，估計全台大專校院有逾一萬五千名陸港澳學位生無法來台就學，各校祭出「安心就學措施」。 圖／聯合報系資料照片

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，中港澳居民昨天起一律暫緩入境，估計全台大專校院有逾一萬五千名陸港澳學位生無法來台就學，各校也祭出「安心就學措施」，趕在開學前加速增加遠距或視訊教學的課程數量，也開放研究生畢業論文以視訊口試進行，協助學生如期完成學業。

根據教育部統計，一○八學年度大專校院共有八千三百五十三位陸籍學位生，有七千四百六十一人滯留境外；港澳學位生有一萬○八四四人，有七千九百七十二人滯留境外。已抵台者，入境後須進行居家檢疫十四日，確認無感染之虞。

教育部長潘文忠表示，教育部要求各大學七日提出陸生安心就學措施，港澳生也暫緩入境，受影響者也適用該措施。教育部正審核各校措施，確保陸港澳生從開學選課、註冊繳費、修課方式、成績考核等學習權利不受損，也監督大學讓陸港澳生延長修業年限、彈性修業。若學校措施不夠縝密，將限期學校改善。

只是逾一萬五千名陸港澳生無法來台，且每位學生的科別、系級及選修課程都不同，不少大學在寒假期間已開始趕工，擴增下學期校內遠距或視訊教學的課程數量。

交大教務長盧鴻興表示，交大有三百多門已錄製好的磨課師或開放性課程；也有New E3數位教學平台，老師可直播上課實況，只要陸港澳生選到課、提出需求，授課老師及助教就會架設器材提供直播服務。且交大與陽明、清大、中大為「台聯大系統」，學生可跨校選課、認抵學分，不必擔心修不到畢業學分。

世新大學祭出專人輔導選課、多元數位教學、彈性修課等措施。全校五十多間教室連線到雲端數位學習中心，教師上課時可透過手機連線，以臉書或YouTube直播線上授課；該校也放寬修課學分數限制，論文口試可採取視訊口試，以協助學生順利完成學業。

文化大學表示，上萬名中港澳學位生無法來台，最好就學措施是視訊上課。但每位學生科系、系級及選修的課都不同，要全面視訊化難度過高。目前全台有不少大學聯盟，若學生透過跨校選修相關視訊課，選擇仍相當多。

針對這學期暫時無法返校的境外學位生，中山大學開放學生可到當地姐妹校申請交換，也可採用遠距教學，三月二日前完成線上註冊即可。高雄科技大學透過教學平台、E-Learning網路大學平台及其他網路媒介，線上授課。

至於中正大學為每位住校的港澳生準備一人一間居家檢疫套房，提供網路及電腦，由校內營養師規畫餐點統一送餐。雲科大準備防疫暖心包，有舒壓球和Fun心學記事本，讓居家檢疫學生進行情緒繪畫療癒，或寫居家檢疫期間心情日誌舒緩情緒。

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