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迎戰新興傳染病 中山大學新設生醫、精準醫研究所招生

聯合報 / 記者蔡容喬／高雄即時報導
武漢新冠肺炎疫情延燒，面對新興傳染病挑戰，中山大學生技醫藥研究所與精準醫學研究所今年將正式對外招生，為培育個人精準醫療及研發新藥人才而努力。圖／中山大學提供

武漢新冠肺炎（簡稱武漢肺炎）疫情延燒，培育生技醫療人才研發抗病毒藥物更形重要，中山大學增設「生技醫藥研究所」與「精準醫學研究所」，今年正式對外招生。校長鄭英耀表示，新冠病毒疫情延燒，未來面對新興傳染病、癌症等重大疾病，發展精準醫療及新藥迫在眉睫，兩研究所將為中山邁向臨床醫學專業、完整醫療教育跨出新步伐。

生技醫藥研究所籌備主任許晉銓教授指出，新型冠狀病毒 （2019-nCov）屬冠狀病毒家族（Coronaviridae） 中被鑑定出的新型病毒，與SARS-CoV及MERS-CoV共列，會造成人類急性呼吸困難甚至死亡。該所未來將發展新型抗體藥物及疫苗，篩選抗冠狀病毒之植物新藥，培養生技醫藥專業研發人才。

根據衛福部引用大陸公布數據，新冠肺炎確診患者年齡多在49歲左右，73%為男性。精準醫學研究所籌備主任薛佑玲表示，未來將研究個人基因體學與病毒感染機制的關係，釐清個體化差異，彌補防疫篩檢漏洞，培養跨領域精準醫學研發人才。

中山大學表示，未來兩新設研究所將結合學術研究優勢，與合作醫院合聘醫學領域師資，成立共同協作平台，同時培養具新穎病原、癌症生物標記開發、診斷、治療策略設計，及整合基因體與真實世界數據分析能力的人才，結合理工與醫學領域積極推展創新醫療。

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