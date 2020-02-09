疫情影響在台陸生返校 各大學提安心就學方案

武漢肺炎疫情影響，我國各大學港澳生近日陸續返校，入境後安排自主隔離14天，但陸生返校日期未定。教育部請各大學提陸生的安心就學計畫，台大請碩博生指導教授開設量身訂做課程，相關規定盡量從寬認定。清大表示，已找到兩岸都可使用的網路平台，將用於上傳更多課程的影片，讓陸生也能遠距學習。

台灣大學和清華大學都表示，校內陸生以碩博生為多，台大共483人，96%是碩博生；清大陸生約300人，282人是碩博生。台大教務長丁詩同表示，台大已有線上課程平台，也將請陸籍碩博生的指導教授幫忙，開設適合自己學生的量身訂做課。不過自然領域學生可能要做實驗，需要設備器材，不易遠距學習。這部分可找尋當地能合作的老師，促成國際合作。

丁詩同說，校內陸籍碩博生約有一半打算在新的一學期畢業，這些學生可以註冊，跟指導教授討論並完成論文。若有其他考量也可辦休學。針對相關規定，台大將從寬認定、彈性處理。

清大教務長焦傳金說，清大的安心就學計畫已交件，研究生若課已修完，可安排視訊論文口試。針對課沒修完的學生，盡量安排老師做視訊課程。清大研究過相關方法，若採直播畫質有限，所以擬請課堂助教錄影，課後上傳到兩岸都可使用的網路平台office one，讓陸生也能遠距學習。他表示這也是契機，可促成更多翻轉教學課堂。