港澳外籍生陸續返校 中山大學派專人專車接進檢疫宿舍

疾管署規定具中港澳旅遊史者、含轉機者，應居家檢疫14天。中山大學副校長黃義佑表示，目前已有部分港澳生、從港澳轉機的外籍生陸續返校，校方也召開緊急會議，由專人、專車將這些學生直接送到檢疫宿舍；原先規畫為「觀察宿舍」的E棟宿舍連同活動中心住宿部，合併為「檢疫宿舍」，都一人一室並分配個人專屬的盥洗衛浴設施。

黃義佑表示，對港澳生及從港澳轉機來的外籍生，會依照同學返台的班機時間，安排防疫專車連同護理師及接送人員至小港機場，進行衛教並發放防疫包，抵校後直接帶同學入住所安排的集中檢疫宿舍14天。每間房間都備有相關物品包含寢具、盥洗用品、清潔用品及飲水，若有其他額外需求，也可線上填單代為添購及遞送。

中山大學與外籍學生聯繫時，也提醒他們最好不要從港澳轉機，就可以不用在檢疫宿舍待14天。校方表示，檢疫宿舍

房外的走廊、衛浴設施，及個人房間內的垃圾，每日皆規畫固定時間清潔、消毒及運送。請同學在使用浴廁的前、後都進行消毒；每日三餐由校方安排人員代購及定時遞送，若有特殊飲食限制也可反映給學校處理。