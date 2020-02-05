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最新調查：台灣2千大企業 學碩士起薪平均差5千元

2020-02-05 10:41聯合報 記者何定照／台北即時報導

圖為台大碩士畢業生在校園內拍畢業紀念照。記者余承翰／攝影
圖為台大碩士畢業生在校園內拍畢業紀念照。記者余承翰／攝影
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《Cheers》雜誌自1997年起進行「企業最愛大學生調查」，定期檢視高等教育的趨勢動態，以及企業的人才需求，迄今已邁入第24年。最新調查顯示，逾4成企業僅願意提供應屆大學畢業生3萬元以下月薪。至於研究所應屆生的畢業起薪，最多落在3萬元到3萬5千元，兩者相差約5000元。

調查顯示，Y世代在企業裡的占比已接近半數（45.7%），其次為1966年至1980年出生的X世代（34.2%）。值得關注的是，1995年後出生的Z世代（7.8%），占比也逐漸逼近1946年至1964年出生的戰後嬰兒潮員工（12.9%）。

招募社會新鮮人時，企業重視哪些條件？調查顯示，有七成企業看重求職者面試當下的表現，以及有無企業實習經驗；近六成企業希望求職者具備跨領域專長；另外是否曾到海外短期工作、參加過國內外競賽，或是赴海外遊學或交換等，均在一成上下。

調查顯示，企業青睞的未來人才，不再僅看重學歷，還須具備「學習意願高」、「抗壓性高」、「專業知識」等三大關鍵DNA。

調查指出，企業在晉用大學畢業生時，首重學習意願強與可塑性高（75.3%）、以及抗壓性與穩定度高（69.1%）等兩大特質，其次才是看專業知識與技術（43.5%）、具有解決問題的應變能力（39.4%）以及人際溝通與團隊合作（33.2%）等能力。學校若能透過課程設計或教學創新，增進學生的溝通與協作能力，將有助學生面對職場挑戰。

調查顯示，近八成企業一致認為，學習不該侷限於考試，更要能融會貫通，不懼困難並爬梳出「解決問題的應變能力」。此外，在講求跨部門團隊合作、國際移動力的時代，「人際溝通能力」、「外語能力」也是企業期待社會新鮮人具備的指標能力。

本次調查中，受訪者為2018年《天下》雜誌2000大企業人資主管。

Cheers雜誌公布2020年企業最愛大學生調查，以九大能力指標看畢業生評價。圖...
Cheers雜誌公布2020年企業最愛大學生調查，以九大能力指標看畢業生評價。圖／Cheers雜誌提供
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