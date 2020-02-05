企業最愛大學生 成大、淡大公私大分別奪冠

Cheers雜誌公布2020年企業最愛大學生調查，結果顯示公立大學再度由成功大學奪魁，且名列全國第一。圖／成大提供 分享 facebook

Cheers雜誌公布2020年企業最愛大學生調查，結果顯示公立大學再度由成功大學奪魁，且名列全國第一；私立大學則由淡江大學再度掄元，並在全國排行第十名；至於技職大學，則由台灣科技大學穩居龍頭寶座。

《Cheers》雜誌自1997年起進行「企業最愛大學生調查」，定期檢視高等教育的趨勢動態，以及企業的人才需求，迄今已邁入第24年。調查指出，2020年企業對大學生評價最高前十名分別是：成大、台大、交大、清大、台科大、北科大、政大、中山、中央、淡江。

另一個值得關注的是，2018年才從高雄應用科技大學、高雄第一科技大學、高雄海洋科技大學三校合併的「高雄科技大學」，在師生人數大幅提升及整合系院資源後，高教影響力已逐漸奏效，在此次調查中，從第16名晉升至第11名。

進一步看調查中的九大能力指標，台大在專業知識與技術、國際觀與外語能力、創新能力、融會貫通能力、數位應用能力等五項指標中拿下第一；成大則在學習意願與可塑性、抗壓性、團隊合作、解決問題等軟實力上獲得肯定。其中成大在「解決問題能力」上，從去年屈居第二到今年超越台大，持續向前的企圖心不可小覷。

若以公、私立學校區分，此次公立大學排名與去年差異不大，僅台灣師範大學是和去年相較進榜的新面孔。不過，檢視私立大學排行榜，各校排名大風吹，堪稱有史以來變化最大的一次。

除了今年同樣由淡江大學奪冠外，其餘學校的名次幾乎都有變動，其中逢甲大學、龍華科大、東海大學等學校名次均有進步，尤以龍華科大，從去年第23名直接大躍進至第5名，表現最搶眼。

分析背後原因，在於龍華科大近年積極拉近產學距離，包括與企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，與業界合作共同開設物聯網、大數據學程等跨領域工業4.0學程；並且要求師生能解決企業的實務問題，聘任師資需具三年以上業界服務經驗，並以產學合作案件數、技轉金額等條件決定升等。

本次調查中，受訪者為2018年《天下》雜誌2,000大企業人資主管，針對大學生的「專業知識與技術」、「國際觀與外語能力」、「學習意願強及可塑性高」、「抗壓性高」、「具有創新能力」、「團隊合作」、「具有解決問題能力」、「融會貫通能力」、「數位應用能力」九項指標進行評分。