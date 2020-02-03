校長互評辦學績效揭曉 台科大奪冠台大第四

Cheers雜誌調查台灣各大學辦學績效，由各大學校長互評，結果台科大四連霸，清華、成大分居二、三，台大第四。圖為台大內部。記者何定照／攝影 分享 facebook

Cheers雜誌調查台灣各大學辦學績效，由各大學校長互評，結果台科大四連霸，清華、成大分居二、三，台大第四。至於2020年最迫切議題，有六成校長指大學自主。

Cheers雜誌每年舉辦「大學辦學績效成長」校長互評，今年持續邀請148所大專院校（不含專科學校）校長，推薦各自心目中「辦學績效明顯進步或成長的大學」（不含自身任職大學），獲得129位校長回覆，回收率高達87.2％。Cheers表示，從這份調查中，可看出大學校長們目前最關心的面向，在各校發展現況上，也是相對深入的評價指標，可作為家長與學子選擇校系時更多元的參考。調查時間自108年10月28日至108年12月18日為止。

就調查結果來看，台灣科技大學四度蟬聯校長互評榜首，清華大學奪得第二，成功大學、台灣大學分居三、四名，台北科技大學與逢甲大學平分秋色，擠進前五名。七至九名分別為台北醫學大學、交通大學、中原大學、亞洲大學與台灣師範大學（與中原、亞洲並列第九）。

根據調查，「賦予大學充分校務自主與課責」，在2020年大學校長問卷調查中，獲得最多校長的關注，占比63.3%。其次是「公平合理的高教資源/經費分配」（58.6%）。同樣超過四成受訪校長認為迫切應該處理的議題還包括「校院的策略性整併或退場」（45.3%）與「政府對高等教育提出明確策略與願景」（40.6%）。尤其後者成長相當顯著，與2019年相比成長9個百分點。

在校長互評中，「您認為目前國內各大學在經營管理上最應該加強之處」這一題，「系所特色教學」以65.6%的比例居首，「加強學校品牌策略，提升國際知名度」以46.1％，從2019年的第三名提升至第二名。「推動創新教學」（39.8%）與「整併或調整系院」（38.3%）分別是三、四兩名。

在「選擇明年會投入最多時間推動的任務」此一問題上，也同樣由「系所特色」（50.0%）與「國際知名度」（46.9%）名列前兩名。此外32.0％的校長選擇「產學合作」，排名第3。排名第4的「提升研發能量」則以31.3％緊追在後。

本次調查中首次新增題目「目前最應該透過課程設計培養大學生哪些特質？」超過75％的校長選擇「跨領域的思維與創造力」，另外，「自主學習的規畫能力」（62.5％）與「國際化的視野與移動力」（53.1％）均超過五成。