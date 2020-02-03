親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
肺炎致開學延後
前進校園特輯
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

叫武漢人「去死」 恐慌助長霸凌 另種末日正籠罩武漢

日本歌舞伎「過勞詛咒」：市川海老藏掀起的傳統革命？

校長互評辦學績效揭曉 台科大奪冠台大第四

2020-02-03 10:31聯合報 記者何定照／台北即時報導

Cheers雜誌調查台灣各大學辦學績效，由各大學校長互評，結果台科大四連霸，清華...
Cheers雜誌調查台灣各大學辦學績效，由各大學校長互評，結果台科大四連霸，清華、成大分居二、三，台大第四。圖為台大內部。記者何定照／攝影
分享

Cheers雜誌調查台灣各大學辦學績效，由各大學校長互評，結果台科大四連霸，清華、成大分居二、三，台大第四。至於2020年最迫切議題，有六成校長指大學自主。

Cheers雜誌每年舉辦「大學辦學績效成長」校長互評，今年持續邀請148所大專院校（不含專科學校）校長，推薦各自心目中「辦學績效明顯進步或成長的大學」（不含自身任職大學），獲得129位校長回覆，回收率高達87.2％。Cheers表示，從這份調查中，可看出大學校長們目前最關心的面向，在各校發展現況上，也是相對深入的評價指標，可作為家長與學子選擇校系時更多元的參考。調查時間自108年10月28日至108年12月18日為止。

就調查結果來看，台灣科技大學四度蟬聯校長互評榜首，清華大學奪得第二，成功大學、台灣大學分居三、四名，台北科技大學與逢甲大學平分秋色，擠進前五名。七至九名分別為台北醫學大學、交通大學、中原大學、亞洲大學與台灣師範大學（與中原、亞洲並列第九）。

根據調查，「賦予大學充分校務自主與課責」，在2020年大學校長問卷調查中，獲得最多校長的關注，占比63.3%。其次是「公平合理的高教資源/經費分配」（58.6%）。同樣超過四成受訪校長認為迫切應該處理的議題還包括「校院的策略性整併或退場」（45.3%）與「政府對高等教育提出明確策略與願景」（40.6%）。尤其後者成長相當顯著，與2019年相比成長9個百分點。

在校長互評中，「您認為目前國內各大學在經營管理上最應該加強之處」這一題，「系所特色教學」以65.6%的比例居首，「加強學校品牌策略，提升國際知名度」以46.1％，從2019年的第三名提升至第二名。「推動創新教學」（39.8%）與「整併或調整系院」（38.3%）分別是三、四兩名。

在「選擇明年會投入最多時間推動的任務」此一問題上，也同樣由「系所特色」（50.0%）與「國際知名度」（46.9%）名列前兩名。此外32.0％的校長選擇「產學合作」，排名第3。排名第4的「提升研發能量」則以31.3％緊追在後。

本次調查中首次新增題目「目前最應該透過課程設計培養大學生哪些特質？」超過75％的校長選擇「跨領域的思維與創造力」，另外，「自主學習的規畫能力」（62.5％）與「國際化的視野與移動力」（53.1％）均超過五成。

台大中原大學

延伸閱讀

武漢肺炎疫情延燒 海大：延到3月2日開學

開學異動整理包／武漢肺炎延燒 多所大學、高中...

約翰霍普金斯大學提供「世界即時武漢肺炎全球疫...

張慶光／銀髮族上學去 解決大學倒閉問題

相關新聞

清華建置STEAM學校開發28份教案 也有線上微課程

2020-02-02 10:44

物理治療系講師施啟明 身心障礙生的「夢想推進器」

2020-02-02 10:32

防武漢肺炎！ 城市科大要求量體溫 38度須離校就醫

2020-02-02 10:19

台灣大蝸牛竟來自新加坡 張恩滿星國展「蝸牛天堂」

2020-02-02 09:25

6大學因疫情延後開學 教育部3日將邀各校討論

2020-02-01 19:13

微學分課程安排捏黏土 逢甲學生捏出個人職涯優勢

2020-02-01 19:00

明道大學延後開學 彰化其他大學還未決定

2020-02-01 18:25

疫情延燒是否延後開學 雲林科大、環球科大下周公布

2020-02-01 12:48

管中閔召集台大防疫小組 抗SARS專家張上淳等9人加入

2020-02-01 09:40

因應武漢肺炎大學是否延後開學 校長建議勿太快決定

2020-01-31 22:45

延後開學再一校！逢甲大學報教育部同意 延至3月2日開學

2020-01-31 20:59

高師大港澳陸生延後6周註冊入學 成績評量採取彈性配套

2020-01-31 20:18

防武漢肺炎！成大宣布延後2周開學 陸生將集中管理

2020-01-31 16:44

因應新型冠狀病毒 中山大學延後一周開學

2020-01-31 11:49

清大研發仿視神經AI晶片 教無人機「果蠅式」飛行

2020-01-31 10:58

空大轉攻長照課程 學生逆勢增加

2020-01-30 23:59

專長更勝學位 大學進修部開新課救招生

2020-01-30 14:28

台師大蘆洲校地怕被收回 擬改建教研空間

2020-01-30 14:27

大學國際化排名進步至139名 台大：提高經費有成效

2020-01-29 14:01

校園防疫 台大學生會：管理應不限陸生 校舍不足隔離難

2020-01-28 10:02

大學產學研發成果亮眼 年節伴手禮最佳選擇

2020-01-27 14:52

4名大體老師無私獻愛 義大醫學院追思感恩

2020-01-21 09:31

票選校舍名 校園民主兩面刃… 這大學傷最深

2020-01-21 09:00

明新科大董座交接 張祖民接任董事長

2020-01-20 15:11

嘉南藥理大學今辦「新春微畢典」優異學生提前畢業

2020-01-20 15:10

環球科大開發金盞花系列產品 不僅能保養還能食用

2020-01-20 13:44

橋梁智慧型動態應變計 弘光科大：讓橋梁自己回報健康

2020-01-20 11:56

宜大泰國取經 了解大麻醫療用途

2020-01-19 23:01

少子化 美日韓大學也面臨裁併潮

2020-01-19 00:57

苟延殘喘？ 學者：高危險私校退場無配套

2020-01-19 00:50

新聞眼／廣設大學政策種禍因 8年內恐倒20所私校

2020-01-19 00:47

年關難過！ 3成5私校 發不出年終

2020-01-19 00:42

50台大生 合書18歲的選擇

2020-01-18 23:51

少子化…私大教授9萬薪砍4成 有的比中小學教師低

2020-01-18 23:39

北大新宿舍命名票選 是在哈樓變地下一樓空間

2020-01-17 21:08

虎尾科大與中華電信簽約合作 率先打造5G校園

2020-01-17 18:31

學測登場 2020年企業最愛大學同步出爐

2020-01-17 16:02

張鏡湖生前涉偽造印章盜領獲不起訴 文大校方回應了

2020-01-17 14:37

中大、清大團隊 發現第一顆金星軌道內的小行星

2020-01-16 11:41
看更多

熱門文章

防堵武漢肺炎！高中以下延至25日開學 家長可請防疫照顧假

2020-02-02 16:44

開學異動整理包／武漢肺炎延燒 多所大學、高中以下學校延後開學

2020-02-02 16:57

中小學延後開學兩周 「開學之亂」QA看這裡

2020-02-02 17:59

防武漢肺炎中小學延後開學 卻讓媽媽群組集體崩潰

2020-02-02 18:43

口罩與延後開學之亂...高嘉瑜點出四個問題

2020-02-03 07:04

延後開學亂了套 家長崩潰：誰敢多請防疫照顧假？

2020-02-02 23:45

武漢肺炎／高中以下延後開學 家長：私立幼兒園呢？

2020-02-02 18:08

225開學兩天後又逢228連假 國小師建議：3月2日再開學

2020-02-02 21:29

武漢肺炎／高中以下延後開學 家長哀號：說好的親子同步呢？

2020-02-02 18:33

防武漢肺炎延後開學 補教業可正常營運業者嘆：壓力大

2020-02-02 18:36

防武漢肺炎延後開學寒假輔導取消 家長：人仰馬翻

2020-02-02 21:44

武漢肺炎防疫升級 苗栗31所國中寒輔停辦

2020-02-02 21:00

高中職下延後開學 新竹縣：停止辦理寒輔及營隊活動

2020-02-02 19:04

延後開學又一例！世新大學：因應武漢肺炎改3月2日開學

2020-02-02 21:38

延後開學可請防疫假照顧孩子 家長崩潰：誰敢請假啊？

2020-02-02 18:44

武漢肺炎疫情延燒 海大：延到3月2日開學

2020-02-02 21:38

口罩之亂…中小學將開學 公民提案：學校統一配發口罩

2020-02-02 13:09

高中職以下延開學 侯友宜：範圍應擴大到私立幼兒園

2020-02-02 19:45

武漢肺炎中小學延後開學 全教產：應延後一個月

2020-02-02 22:19

少子化時代卻逆勢成長！ 幼兒園幼生人數6年成長2成7

2020-02-02 22:19

桃園部分學校才停寒假課輔 又要面對延後兩周開學問題

2020-02-02 21:44

高中以下延到2.25開學 7.15放暑假

2020-02-03 00:26

中小學延後開學 北市寒輔照常舉行

2020-02-02 18:28

中小學延後開學防堵疫情 北市寒輔課明照常上課

2020-02-02 20:04

幼兒園照上課 專家：流感已走下坡 保持清潔即有保護力

2020-02-02 19:52

高中以下延到25日開學 基隆市府：返校打掃都取消

2020-02-02 19:22

議員憂幼兒園開學難防疫 桃園教局：5萬兒童口罩優先送

2020-02-02 22:12

因應武漢肺炎延後開學 蘇貞昌一張圖宣導四大措施

2020-02-02 18:51

延後開學家長崩潰 柯文哲抱怨：我每天都在善後

2020-02-03 10:47

武漢肺炎疫情加劇 潘文忠：高中以下延後開學

2020-02-02 16:53

侯友宜：延後開學範圍 應擴及私幼

2020-02-03 00:03

台中市配合中央延後開學 課後照顧營隊全停

2020-02-02 21:31

校長互評辦學績效揭曉 台科大奪冠台大第四

2020-02-03 10:31

因疫情延後開學 教團籲：照顧假應「有薪」

2020-02-03 09:48

國中會考範圍調整 心測中心：會確保各科試題都已教過

2020-02-03 09:22

延後開學家長錯愕 台南教育產業工會：也好學校防疫物資不足

2020-02-02 19:04

少子化…幼園生逆勢攀升 師資缺口大

2020-02-03 00:29

竹市幼兒園至高中 寒假課後輔導營隊返校日等皆暫停

2020-02-02 20:50

不畏武漢肺炎 大林三和國小營隊照常舉辦

2020-02-02 15:28

武漢肺炎疫情熱學校寒輔停不停？ 屏東：尊重各校決定

2020-02-02 21:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top