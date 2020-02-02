清華建置STEAM學校開發28份教案 也有線上微課程

為帶領學生跨領域學習，培養運算思維與程式設計能力，教育部補助清華大學建置「STEAM學校」。清華STEAM學校分為預備學校、認證學校及教練學校，欲參與認證的學校須至少有兩位教師獲得清華STEAM學校課程與教學能力認證，並實際參與清華STEAM課程研發與試教。該計畫已開發28份教案初稿，也有線上學習微課程。

計畫主持人、清華大學竹師教育學院副院長王子華表示，依據108課綱素養導向教學實施，清華STEAM學校提出「DDMT教學模式」，提供一個鷹架讓教師從發現(Discover)、定義(Define)、模型與建模(Model & Modelling)到遷移(Transfer)，逐步發展有效且符合素養導向教學精神的STEAM課程。

為協助教師與師資生應用「DDMT教學模式」設計課程，計畫團隊在假日及寒暑假期間舉辦STEAM師資培訓工作坊，使教師可於工作外時間進修，師資生也能於課餘時間培養跨領域課程設計能力，去年共辦理7梯次工作坊，計292人次參與，其中包含11位特地從馬來西亞及新加坡來台參加活動的在職教師。

教育部表示，該計畫已開發28份教案初稿，主題連結日常生活及各年段學生應學習的科學與數學概念，同時將科技、工程與藝術設計元素導入，提高學習者學習動機與成效，課程產出皆經過實際教學實驗，教案主題包含：「城市螢火蟲」、「落葉紛飛」、「座位改造王」、「學生對於環境舒適度感受」、「自動澆灌系統」及「有省到-省力裝置」等。

同時，為使學生及教師不受地形及時間限制，清華STEAM學校也設計7組共28堂的微課程，讓所有欲了解STEAM教育者可線上學習。微課程包含資訊科技面向，如程式設計、資訊安全素養等，也含括生活科技面向，如電腦繪圖、機構設計等，提供學習者多元化的內容選擇。

教育部表示，為使學生能將創意實體化呈現，清華STEAM師培專門教室也將原本的老舊實驗室創造出新的氣象，教室內設置雷射切割機、雕銑機、3D列印機以及多功能機械手臂等。教室內除了機器設備及電腦之外，也提供了Micro:bit開發板、Climate氣象套件、Grove kit感測器組、BitBot自走車、cue機器人、EV3樂高機器人等創造型與學習型教材，即便是學習生手，也能循序漸進培養課程設計及教學能力。