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管中閔召集台大防疫小組 抗SARS專家張上淳等9人加入

2020-02-01 09:40聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

武漢疫情延燒，台灣大學表示，已成立校級防疫小組，由校長管中閔擔任召集人，副校長羅清華任副召集人，主任秘書孫效智任小組發言人，對外說明台大相關因應措施和疫情管控情形。台大2月3日前將完成全校防疫聯絡體系的建立及相關配套措施。

台大表示，防疫小組其他成員則包括副校長張上淳、學務長沈瓊桃、教務長丁詩同、總務長葛宇甯、國際長周家蓓、公衛學院院長詹長權，和保健中心主任程劭儀。

台大表示，年假期間，校內行政團隊多次會議討論防疫策略與作為，除已將相關決議及推動措施對外及全校教職員工和同學宣達，並將於下周一2月3日前完成全校防疫聯絡體系的建立及相關配套措施。

台灣大學組成防疫小組。本報資料照片
台灣大學組成防疫小組。本報資料照片
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台大疫情台灣大學

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