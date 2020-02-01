管中閔召集台大防疫小組 抗SARS專家張上淳等9人加入

武漢疫情延燒，台灣大學表示，已成立校級防疫小組，由校長管中閔擔任召集人，副校長羅清華任副召集人，主任秘書孫效智任小組發言人，對外說明台大相關因應措施和疫情管控情形。台大2月3日前將完成全校防疫聯絡體系的建立及相關配套措施。

台大表示，防疫小組其他成員則包括副校長張上淳、學務長沈瓊桃、教務長丁詩同、總務長葛宇甯、國際長周家蓓、公衛學院院長詹長權，和保健中心主任程劭儀。