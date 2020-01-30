因應武漢肺炎疫情 東華大學推出彈性修業措施

即將開學，國立東華大學因應武漢肺炎疫情推出彈性修業措施，針對因疫情無法返校的學生放寬限制；慈濟科大也成立防疫小組，追蹤師生旅遊史及健康狀況，在校內開設監測管理室。

東華大學校長趙涵㨗表示，下學期申請入台證的大陸交換生有56名，目前已知3名來自湖北省華中師範大學已放棄來台；衛福部已暫緩陸生入台2週，若疫情再升溫，還可能繼續暫緩入台。

東華大學表示，校方近日密切聯繫返鄉陸生，了解他們的健康情形，約有6名陸生透過電子郵件或臉書訊息向校方詢問後續求學問題，為保障本國學生及陸生就學權益，校方依據大學法規定，推出彈性修業機制。

「東華大學因應武漢肺炎疫情無法返校學生彈性修業機制」從註冊繳費、資格權利保留、開學選課、修課、考試成績、請假、休退學及復學、畢業資格、學校相關輔導協助機制共9類，都有彈性放寬。

包括選課不受每學期最低應修科目學分數限制；確保學生學習品質下，可彈性以遠距教學授課；若須延後註冊、辦理休學，可以通訊申請、檢具相關證明補辦或委託他人辦理等。

另外，慈濟科技大學有一名陸生寒假返鄉，校方表示，該名陸生預計2月13日回台，但必須留在家中自我健康管理14天才能返校，會安排公假並協助輔導。

除了關心陸生狀況外，校方也趕在開學前成立防疫小組，追蹤師生旅遊史及健康狀況，在校內設置13間健康集中監測管理室，採一人一室，設有獨立衛浴，校方免費提供三餐到房間。