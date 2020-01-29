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大學國際化排名進步至139名 台大：提高經費有成效

2020-01-29 14:01聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

英國泰晤士報高等教育特刊（THE）今天公布2020年最國際化大學排行榜，台灣有四所大學上榜，以台灣大學第139名排名最高，較去年的163名進步。清華大學排名第156，交通大學第159，成功大學第161。

台大表示，台大多年來對七所策略重點姐妹校提出研究交流經費，去年在一般型研究合作上，增加旗艦型的研究合作計畫，從雙邊擴充到多邊研究合作關係，並把總研究交流經費提高了60%，校內更積極推動博士生出國移地研究計畫，應都是台大今年國際化指標上升較多的原因之一。

台大表示，泰晤士報大學國際化排名基本上是以下列各項為準，包括：學校國際教員人數及百分比；學校國際學生包括交換生、訪問生以及語言學生的人數及百分比；與國際學者共同發表國際論文數；學校的國際聲望。

台大指出，2019年台大在以上四項都有明顯進步，其中第三項與國際學者共同發表研究論文更因新策略而有好成效。除了全校教師積極參與國際研究合作之外，台灣大學多年來更對該校參與七所策略重點姐妹校，包括美國伊利諾香檳分校、日本東京大學、京都大學、筑波大學，澳洲雪梨大學、德國漢堡大學提出研究交流經費，供台大的教師及研究人員發展與對方密切研究合作關係。

台大表示，2019年更在一般型的研究合作之上，增加了旗艦型的研究合作計畫，從雙邊擴充到多邊研究合作關係，把總研究交流經費提高了60%。

國際化大學排行榜涵蓋全球170所學校，衡量國際學生與國際教職員占比、國際合著論文和國際聲譽等項目進行評分。整體而言，前十名由瑞士、英國、香港新加坡的學校霸占，以香港進榜三校最多。最國際化的學校是香港城市大學，第二名為香港大學，瑞士的洛桑聯邦理工學院和蘇黎世聯邦理工學院並列第三，第五為香港中文大學。第六名是倫敦帝國學院，新加坡國立大學和英國牛津大學並列第七，第九為劍橋大學，第十則是新加坡南洋理工大學。

英國泰晤士報高等教育特刊（THE）今天公布2020年最國際化大學排行榜，台灣有四...
英國泰晤士報高等教育特刊（THE）今天公布2020年最國際化大學排行榜，台灣有四所大學上榜，以台灣大學第139名排名最高。圖為台大碩士畢業生在校園內拍畢業紀念照。本報資料照片
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