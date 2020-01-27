大學產學研發成果亮眼 年節伴手禮最佳選擇

近年大學推廣產學合作，紛推出自製研發產品，因為有學校掛保證，不但平日就有人組團搶購，逢年過節更是最佳伴手禮。

亞洲大學的衍生企業偉裕生技公司，以自家栽培「亞大T8銀耳」，由中國醫藥大學中醫師協助開發多種口味複方飲品，製造成禮盒，上市以來已銷售超過1萬盒，2017年獲台中市十大伴手禮好禮標章。今年春節已獲多家銀行青睞，指定為春節伴手禮，並為其客製化禮盒2000盒。

亞洲大學表示，偉裕生技所生產的銀耳，品質最佳與多醣體含量最高，為目前市面上最好的銀耳，搭配中醫師精心調配添加中藥材，不僅美味可口也兼具養生，是民眾保健養生的最佳選擇。

大葉大學校長梁卓中表示，大葉大學以「企業夥伴型大學」為辦學特色，產學合作成果豐碩，開發的產品從食品到美妝保養品一應俱全，師生團隊研發的麝香風味咖啡、小葉紅茶、鍋牛面膜等產品，在校內相當熱銷。

原本是科技新貴的第三代老闆吳國賓，回鄉接班新萬豐醬業公司後，積極改良製程，與大葉大學食品暨應用生物科技學系副教授吳建一合作，運用生物科技技術，提供高品質的安心醬油。

吳建一說，新萬豐醬業講求全天然、無添加物，古法製造、風味獨具。改良後的醬油風味不變、鹽份降低，更符合現代人低鹽訴求，新萬豐醬業的醬油也在「台灣醬油誌」達人品評中，獲評為20大台灣名品好醬油之一。

家住南投縣名間鄉的陳聖樺，從小幫忙家裡種茶，就讀大葉大學生物產業科技學系後，在教授柯文慶指導下，歷時一年成功將自家種的四季春茶茶葉，以紅茶發酵方式，開發為「小葉紅茶」。

陳聖樺說，四季春茶大部分拿來製烏龍茶，雖然也有業者嘗試做紅茶，但多半無法完全發酵。他和女友共同研發的「小葉紅茶」，是完全發酵的紅茶，結合了紅茶的香氣與烏龍茶的韻味，比傳統紅茶多了回甘口感。目前五公斤的新鮮茶葉可做出一公斤的沖泡用茶葉，茶農五公斤的四季春茶新鮮茶葉只能賣100到125元，利潤甚低，做成紅茶後收益可提高五倍以上，有助於改善茶農生計。

大葉大學食品暨應用生物科技學系副教授吳建一，運用生物高科技模擬麝香貓的腸胃道功能，歷時兩年成功研發具麝香風味的低咖啡因咖啡，技術轉移健美科技有限公司量產，受到許多咖啡飲用者的歡迎。