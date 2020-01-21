吳鳳科大與希臘大學簽訂獎助金計畫 送師生出國取經

吳鳳科技大學積極推動國際化，提供給學生優質教育環境，培養具有國際觀的技職專業人才，成為全台唯一與希臘University of West Attica 大學簽訂Erasmus+國際移動力獎助金計畫，校方指出，此次含教師、學生及行政人員，共有5位至希臘進行短期交流，今日上午在校內進行成果發表。

Erasmus+計畫為歐盟高等教育補助計畫，提供獎學金鼓勵歐洲地區大學師生跨國校際交流，吳鳳科大積極與希臘University of West Attica 大學簽訂Erasmus+國際移動力獎助金計畫，加強與歐洲連結，提升國際化內涵。

歐盟計畫在去年進行遴選，5月時電機工程系及機械工程系共2位教師，前往希臘參加Erasmus+國際會議，與世界各國進行文化與學術交流；10月派出電機工程系學生楊聖男與機械工程系學生蔡旻証至University of West Attica大學參加3個月的短期留學，12月由國際暨兩岸事務中心幹部代表參與行政人員國際研習，加強行政端連結。

蔡旻証與楊聖男皆表示，能在校內遴選脫穎而出代表學校至希臘短期留學感到無比光榮，感謝學校給予機會到歐洲去體驗國際文化，學習更多知識與技術，語言發表能力也大幅度提昇，本專案助經費為每月850歐元，旅費補助1500歐元，盼此經驗在畢業後在國際職場上更具競爭力。

希臘University of West Attica 大學教授在去年12月至吳鳳科大安全管理與工程技術國際研討會擔任專題演講主講人，提供歐洲研究方向與教學策略，並對消防系設備與教學具極高興趣，承諾協助吳鳳科大與歐洲大學或政府促成消防在學術與實務上的交流合作，未來吳鳳科技大學將與歐洲各校積極交流並簽定合作關係，盼助學生透過計畫體驗各國文化，與國際接軌。