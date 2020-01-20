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橋梁智慧型動態應變計 弘光科大：讓橋梁自己回報健康

2020-01-20 11:56聯合報 記者黑中亮／台中即時報導

橋樑安全知多少？弘光科大研發智慧型動態應變計，透過感測器24小時不中斷即時監控，監測橋梁結構動態應變變化，使用最新邊緣運算技術，上傳有效資訊至雲端伺服器，隨時掌控橋梁的結構安全係數，目前該設計已經安裝在兩處橋梁上，避免憾事重演。

弘光科技大學資工系教授童建樺指出，去年10月南方澳跨港大橋鏟生斷裂憾事，引發各界重視橋樑安全檢測，經過多年研究，與團隊努力，以智慧物聯網技術研發出「智慧型動態應變計」，隨時自動監控橋梁工程結構，可有效提供橋樑等工程結構的安全評估。

童建樺指出，「智慧型動態應變計」在半年前研發完成，盒狀外觀只有10多公分立方大小，電力來自太陽能模組，讓機器能不中斷的運轉，經過10個月反覆測量無誤後，兩個多月前已經正式安裝在橋梁上，每分鐘透過無線網路傳輸分析後資訊，監測待測點最大應變值？多少重行車經過？橋樑結構是否劣化？隨時觀察橋梁可以負載的極限，「讓橋梁彷彿自己有感覺，自動監控且回報健康狀態。」。

童建樺強調，「智慧型動態應變計不是上傳資料，而是傳輸有用的資訊！」如果使用傳統物聯網，大數據資料會很龐大，因為每一秒可以抓到100筆資料，一年便有數十億筆，伺服器負載過大；現在透過最新的「邊緣運算技術」，在趕測器端可自動分析訊號，再利用最新的NBIOT通訊技術，每一分鐘只回傳一筆最有效的資訊，不只低成本，電池壽命也更長，未來希望擴大應用於其他監測公共工程安全上。

弘光科大教授童建樺研發智慧型動態應變計，可隨時自動監控橋梁安全，回報健康狀態。圖...
弘光科大教授童建樺研發智慧型動態應變計，可隨時自動監控橋梁安全，回報健康狀態。圖／私光科大提供
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弘光科大教授童建樺研發智慧型動態應變計，可隨時自動監控橋梁安全，回報健康狀態。圖...
弘光科大教授童建樺研發智慧型動態應變計，可隨時自動監控橋梁安全，回報健康狀態。圖／私光科大提供
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弘光科大教授童建樺研發智慧型動態應變計，可隨時自動監控橋梁安全，回報健康狀態。圖／私光科大提供
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弘光科大教授童建樺研發智慧型動態應變計，可隨時自動監控橋梁安全，回報健康狀態。圖／私光科大提供
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