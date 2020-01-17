親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
109學測登場
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

學測第一天考完對答案！ 國、英、社三科解答出爐

虎尾科大與中華電信簽約合作 率先打造5G校園

2020-01-17 18:31聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林縣虎尾科技大學今天與中華電信學院簽訂合作意向書，將合作打造5G智慧製造產業技術場域、無人機及農業科技研發與培訓，未來將加速建造無人機考照場域、自動駕駛車等技術與人才培育，虎科大校長覺文郁說，5G時代即將來臨，虎科大不論場域、學生、技術均已到位，打造雲林首座5G校園指日可待。

中華電信學院長洪維國今天和虎尾大校長覺文郁簽訂合作意向書，洪院長說，與虎尾科大透過產學研策略技術合作，包含研5G智慧製造、無人機應用與考照場域建置、自駕車應用、農業科技應用、產業專班等，將可升台灣5G智慧產業實力與創新能量，歡迎產官學研各界善用中華電信學院平台，共同攜手邁向5G新世代。

覺文郁說，虎科大已擁有智慧產線場域，有賴中華電信5G環境協助，中華電信台中市的場域，令人驚艷，尤其中華電信致力於「智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者」與時俱進，包括5G智慧製造、無人機、自駕車、智慧農業、人工智慧、大數據、物聯網、資訊安全等應用，投入大量人力資源，強化夥伴生態圈，積極帶動台灣整體競爭力提升。

覺校長說，為讓技職教育與5G結合，培訓更多5G專才，將來把5G運用在虎科大現有的智慧製造技術及航太和無人機，並結合農業科技領域，將來可透過5G虛擬和實境結合，例如教授或技師可透過傳輸的虛擬畫面，進入教室，教學生如何操作，師生可直接對話，讓虛擬的教授來指導學生在工廠裡操作，這就是5G教學實境，可協助無人機及大數據、人工智慧課程，大幅提升學生學習和就業能力。

覺校長說，虛擬和實境結合的5G時代已來臨，虎科大已準備就緒，打造5G校園，培育科技新世代，他們深具信心。

虎尾科大、中華電信學院及台灣無人機協會共同討論及交流合作事項。記者蔡維斌／攝影
虎尾科大、中華電信學院及台灣無人機協會共同討論及交流合作事項。記者蔡維斌／攝影
分享
虎尾科大校長覺文郁及中華電信學院長洪維國代表簽署5G合作意向書。記者蔡維斌／攝影
虎尾科大校長覺文郁及中華電信學院長洪維國代表簽署5G合作意向書。記者蔡維斌／攝影
分享
虎尾科大校長覺文郁（右）及中華電信學院長洪維國代表簽署5G合作意向書。記者蔡維斌...
虎尾科大校長覺文郁（右）及中華電信學院長洪維國代表簽署5G合作意向書。記者蔡維斌／攝影
分享
虎尾科大校長覺文郁（右）及中華電信學院長洪維國代表簽署5G合作意向書。記者蔡維斌...
虎尾科大校長覺文郁（右）及中華電信學院長洪維國代表簽署5G合作意向書。記者蔡維斌／攝影
分享

領導者虎尾科技大學

延伸閱讀

電信三雄打速度戰 5G拚Q3開台

5G頻譜 1,380億元天價拍出！

電信三雄後市 外資悲觀

顧裡子...台灣大聰明競標 保彈性...亞太...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

中大、清大團隊 發現第一顆金星軌道內的小行星

2020-01-16 11:41

學測登場 2020年企業最愛大學同步出爐

2020-01-17 16:02

張鏡湖生前涉偽造印章盜領獲不起訴 文大校方回應了

2020-01-17 14:37

交大打造美感校園 重塑老舊建築展現理工美學風格

2020-01-16 11:12

明道大學一教師兼三系主任挨批 校方：已逐漸舒緩

2020-01-15 21:32

明道大學校長疑吞上億學費 教育部要查證

2020-01-15 19:33

明道大學學費傳遭掏空 校方喊冤教育部要查

2020-01-15 14:10

頂大搶外籍生 台師大蓋學舍 台大打行銷戰

2020-01-14 23:41

不再默默做 台大也要打「品牌」今年成立全球行銷中心

2020-01-14 18:54

虎科大響應紅包傳愛行動 捐助誠實小舖收益近兩萬元

2020-01-14 15:12

台師大花6億 蓋外籍生宿舍

2020-01-14 14:30

想要免費春聯嗎？長榮大學書畫系在這些地方揮毫贈送

2020-01-14 12:43

鼓勵微型創業 義守大學產出多名手機貼圖創作新秀

2020-01-14 12:22

獨／讓外籍生安心就讀 台師大將蓋專屬宿舍2024啟用

2020-01-14 10:59

化破銅爛鐵為天籟 東海大學無限定打擊樂團

2020-01-14 08:56

公路上的公民課起步走 學生募物資訪花東部落原鄉學校

2020-01-13 19:57

互派交換生 「國內留學」成高教新趨勢

2020-01-13 00:26

交換學生不必出國 「國內留學」正夯

2020-01-12 21:53

控制校園貓狗數量 做好列管絕育

2020-01-10 14:40

防校園濫餵狗傷人 政大訂罰則、引入公權力

2020-01-10 14:37

量子點加盾牌 清大打造近似人眼所見的厲害螢幕

2020-01-10 11:48

台大列管16隻狗9隻貓 也會幫他們找「第二春」

2020-01-10 11:06

政大新規定 帶狗進校內建築物須繫狗鍊

2020-01-10 11:05

淡江蘭陽校園原址 擬籌設實驗教育中學

2020-01-09 14:18

獨／淡江蘭陽校園原址 擬設實驗中學招高、國中生

2020-01-09 09:23

教團批招生「寧濫勿缺」 真理：仍有16人「全0分退學」

2020-01-09 00:56

雙二一退學制 中原廢除 輔大、東吳、實踐都保留

2020-01-09 00:10

真理全0分退學 教授把成績改1分 教團批不在乎素質

2020-01-09 00:05

高票續任東華大學校長 趙涵㨗：持續國際化創造三贏

2020-01-08 17:14

「富春山居圖」成仙草凍 學生創意發想翻轉名畫

2020-01-08 15:15

買寶作答、貼圖傳情 雲端教室像打Game

2020-01-08 14:21

中原也取消二一退學 輔仁仍保留

2020-01-08 13:07

避免退學 真理教師把0分改為1分

2020-01-08 13:06

種樹App打敗Gmail成下載冠軍 行銷文案靠AI捉刀

2020-01-08 11:18

管中閔今上任滿一年 台大教授感謝葉俊榮當年的無懼

2020-01-08 10:38

中原大學這學期廢除二一退學制 輔大教務會議未過

2020-01-08 09:53

跟隨父親念海大 她立志當船長

2020-01-07 23:45

學生期末「盧」成績 包正豪爆大學生最新的梗是這個

2020-01-07 20:39

清交大學生會鼓勵學生返鄉投票 推出專車反應熱烈

2020-01-07 18:43
看更多

熱門文章

109年大學學測 各科試題與解答

2020-01-17 19:09

109年大學學測 英文科試題與解答

2020-01-17 12:45

109年大學學測 國文科試題與解答

2020-01-17 16:02

「是在哈樓」？台北大學宿舍定名…不是票選冠軍

2020-01-17 08:50

109年大學學測 社會科試題與解答

2020-01-17 19:03

台大醫科窄門放寬！考這類公費生 學測只要兩科均標

2020-01-16 22:11

大學學測今登場 考生必看十大考試資訊

2020-01-17 02:26

學測登場 2020年企業最愛大學同步出爐

2020-01-17 16:02

學測國文／歷史文本、文言文題多 閱題時間長較往年難

2020-01-17 14:42

學測英文／作文要考生想像周年慶的故事

2020-01-17 11:29

大學學測／英文科考一半竟有人吹法國號！監考人員趕緊揪聲源

2020-01-17 12:56

學測英文／考生：難易適中 中翻英寫人際壓力

2020-01-17 11:32

考場規定透明筆袋她用無塵手套裝文具 網笑讚：可以上台大了

2020-01-17 13:09

學測國文／蔣渭水「入獄賦」結合蘇軾「赤壁賦」 命題新穎

2020-01-17 14:50

考公職讀這科系最好？ 網友曝：官運亨通

2020-01-17 14:29

大學學測／今年自然、社會科選考人數創新低

2020-01-17 12:08

學測社會／考公投大選中共…考題難 學生：「想得頭都要炸了！」

2020-01-17 18:13

學測英文／教師：作文寫M型化社會 較能突顯個人特色

2020-01-17 12:24

學測社會／「假新聞」入題 跨科命題多難度變高

2020-01-17 17:37

學測英文／中部考生：零時事偏易 「夾腳拖」很生活化

2020-01-17 11:44

學測英文／考生：閱讀測驗有冷僻單字 難度與往年相近

2020-01-17 11:40

學測國文／補教：文白界線模糊 中間偏難五標近去年

2020-01-17 16:38

學測英文／字彙控制在5級以內 綜合測驗鑑別度高

2020-01-17 11:48

學測英文／補教：題目接地氣 單字題和作文是決勝關鍵

2020-01-17 12:38

今天學測他問大考前有什麼迷信？ 網友紛紛曝秘訣

2020-01-17 10:47

學測國文／閱讀體組占三分之二 駭客任務、李明璁短文入題

2020-01-17 15:43

學測國文／詩人煮粥吃健康、孫悟空寫信唐三藏 考題有意思

2020-01-17 15:12

學測英文／刺青、周一症候群入題 克漏字片語多

2020-01-17 12:01

學測國文／比較題多、閱讀量大 考陸游煮粥和駭客任務

2020-01-17 15:08

學測英文／看考題長知識 夾腳拖有分希臘式羅馬式

2020-01-17 15:27

醫事人員養成計畫 學測英文、自然均標 有望念台大醫

2020-01-17 00:35

學測英文／作文考賣場周年慶 中譯英考同儕壓力

2020-01-17 11:36

現代夫子難為？超人氣網紅老師 用漫畫神還原校園實況！

2020-01-17 15:43

大學學測正式登場 13.3萬人報考

2020-01-17 10:09

學測社會／沒有時事題 考題和歷屆都不一樣

2020-01-17 17:37

大學學測／改自由選考後 重考生比率連2年攀升

2020-01-17 14:22

學測英文／補教師猜題超神 作文考「購物潮」命中紅心

2020-01-17 18:44

大學學測／手機鈴響慘扣3級分 首日桃園6名考生遭殃

2020-01-17 18:42

學測社會／歷地公跨科題組增加 同志議題入題

2020-01-17 18:50

學測英文／補教師：決勝關鍵在單字題、作文

2020-01-17 14:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top