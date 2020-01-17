虎尾科大與中華電信簽約合作 率先打造5G校園

雲林縣虎尾科技大學今天與中華電信學院簽訂合作意向書，將合作打造5G智慧製造產業技術場域、無人機及農業科技研發與培訓，未來將加速建造無人機考照場域、自動駕駛車等技術與人才培育，虎科大校長覺文郁說，5G時代即將來臨，虎科大不論場域、學生、技術均已到位，打造雲林首座5G校園指日可待。

中華電信學院長洪維國今天和虎尾大校長覺文郁簽訂合作意向書，洪院長說，與虎尾科大透過產學研策略技術合作，包含研5G智慧製造、無人機應用與考照場域建置、自駕車應用、農業科技應用、產業專班等，將可升台灣5G智慧產業實力與創新能量，歡迎產官學研各界善用中華電信學院平台，共同攜手邁向5G新世代。

覺文郁說，虎科大已擁有智慧產線場域，有賴中華電信5G環境協助，中華電信台中市的場域，令人驚艷，尤其中華電信致力於「智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者」與時俱進，包括5G智慧製造、無人機、自駕車、智慧農業、人工智慧、大數據、物聯網、資訊安全等應用，投入大量人力資源，強化夥伴生態圈，積極帶動台灣整體競爭力提升。

覺校長說，為讓技職教育與5G結合，培訓更多5G專才，將來把5G運用在虎科大現有的智慧製造技術及航太和無人機，並結合農業科技領域，將來可透過5G虛擬和實境結合，例如教授或技師可透過傳輸的虛擬畫面，進入教室，教學生如何操作，師生可直接對話，讓虛擬的教授來指導學生在工廠裡操作，這就是5G教學實境，可協助無人機及大數據、人工智慧課程，大幅提升學生學習和就業能力。