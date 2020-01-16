交大打造美感校園 重塑老舊建築展現理工美學風格

交通大學近年持續推動美感校園再造運動，從學生宿舍活化到餐廳翻修設計，徹底顛覆交大師生及來校民眾對校園的印象，今年初陸續完成學生活動中心、工程五館整建及景觀步道設置，賦予老建築更具質感的新面貌。

學生活動中心使用近30年已漸有斑駁、破損情形，交大為讓學生有更適宜的社團活動空間，進行一系列改造工作，包括演藝廳、聯誼廳、中堂的改造計畫，著重空間美學並兼備教學使用功能，為學生打造兼具美感與實用性質的活動空間，熱衷社團的學生因待在活動中心的時間僅次於宿舍，改造後獲得學生佳評如潮，讓學生們直呼交大真的是愈來愈美了。

總務長張基義表示，學生活動中心設計以低彩度、極簡的色調為主，讓日後展示的藝術品及學生作品能躍然於空間；以清水模為主的場域，搭配樓梯延伸出來的弧型牆，展現建築最原始的狀態，4樓多功能教室是學生社團的活動區域，解決當初建成時未考慮的空調管線問題，讓空間展現乾淨的原貌。

工程五館為工學院研究實驗場域，近年進駐國際半導體產業學院、交大台積電聯合研發中心、交大與東北大學共同研究中心，因應國際趨勢，改建強化門面，以開闊意象迎接賓客；並在內部打除舊式低矮天花板，保留天花板質樸的原始感；天井挑空空間配置大時鐘及線性燈，在細節處展現機械工學美感。