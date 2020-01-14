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獨／讓外籍生安心就讀 台師大將蓋專屬宿舍2024啟用

2020-01-14 10:59聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

台灣師範大學每年約有6000人次的外籍生，但卻一直沒有外籍生宿舍，學生須自行在外租屋，也會影響報名意願。因應近年外籍生人數逐年增加，台師大斥資六億經費，興建「華語國際學舍」，定位近國際青年旅館，基地緊鄰台北教育大學，預計2024年啟用，預計可容納308床。

台師大表示，台師大國語中心每學季（三個月）約有1500個學員，來自世界各地60幾個國家。外籍生人數逐年增加，這些國際學生全數外宿，急需積極興建國際學生宿舍，吸引更多學生來台，提高招收外籍學生的國際競爭力。

台師大表示，「華語國際學舍」興建規畫構想書於2017年1月5日經教育部同意，總工程經費5億5000萬元，全數由校務基金自籌收入支應。但因營建物價指數調整、因應法規變革及為提高居住品質變更房型等因素，將工程預算調整為6億6711萬6228元。

台師大表示，目前正辦理統包廠商採購申請的前置文件整備作業，希望能在今年6月徵選統包團隊，辦理後續設計、請領建造執照及工程施工等相關作業。

台師大表示，「華語國際學舍」定位近國際青年旅館，因此多數房間將採套房房型設計以符國際趨勢潮流，且其建築型態、室內裝修風格將以時尚、簡潔為設計原則。

台師大表示，工程完工後，可解決台師大每年約6000人次的國際學生住宿的問題。因目前台師大無法提供學校宿舍給國語中心學生申請，常會影響新生報名意願。如果能夠提供國際宿舍，估計每學期將能增加50名以上註冊新生。

此外，目前就讀於台師大的外籍學生，住宿管道多數透過友人介紹或經由網路租賃訊息，在語言溝通不良情況下常與房東發生合約問題，需國語中心同仁出面協助解決。由於國語中心輔導組人力僅三名，卻需處理一季1500位學生問題，服務品質與效能都難提升。若能提供國際學員宿舍，不僅能夠解決外籍學生租屋糾紛，更易集中管理學生生活起居，讓外籍生專注於學習與課業。

台大目前沒有專為外籍生興建的宿舍。台大表示，目前外國學生大部分都住在學校的水源校區太子學舍，也有一部分學生與本地生同住在學校裡的一般學生宿舍。台大的學生住宿規畫是融合本地生與國際學生在共同的空間，較可達到彼此熟悉與相互學習的目的。

台大表示，興建中的3750床學生宿舍，在床位的安排上是統整本地生與國際學生一起規畫分配，以盡量滿足各方面的需求為原則。目前估算的工程經費約26億元，以每坪造價13.5萬來計算。

政治大學表示，針對校內宿舍，境外生含港澳陸約千名和台生一起排，但會盡量安排外籍生住在同一層樓。另有一個專門提供給姊妹校的交換生的「I-House學人會館」約200床。

台灣師範大學每年約有6000人次的外籍生，但卻一直沒有外籍生宿舍，學生須自行在外...
台灣師範大學每年約有6000人次的外籍生，但卻一直沒有外籍生宿舍，學生須自行在外租屋，也會影響報名意願。因應近年外籍生人數逐年增加，台師大斥資六億經費，興建「華語國際學舍」，定位近國際青年旅館，基地緊鄰台北教育大學，預計2024年啟用，預計可容納308床。聯合報系資料照片
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