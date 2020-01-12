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交換學生不必出國 「國內留學」正夯

2020-01-12 21:53聯合報 記者章凱閎／即時報導

中央大學。圖／中大提供
中央大學。圖／中大提供
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為了打破校際、學門之間的藩籬，近來有愈來愈多大學聯合成立大學系統，或是採簽約組成策略聯盟的模式，讓學生跨校修課；陽明醫學系也首度在今年開設「醫師工程師組」，入學生將在交大讀2年資訊電機工程學分，後4年再回陽明念醫學，「國內留學」儼然成為高教新趨勢。

教育部於2018年修正「學位授予法」後，大學生跨校輔系或雙主修獲得法源支持，愈來愈多大學開始建立相關機制，拓寬大學生跨域學習路徑。

例如不少公立大學成立聯合成立大學系統，例如台大、台科大、台師大共組的「台灣大學系統」；清大、交大、中大及陽明成立的「台灣聯合大學系統」；成大、中興、中山、中正也組成的「台灣綜合大學系統」，各系統成員可合聘教師、聯合招生，學生也可校際轉系、跨校修讀輔系或雙學位。

以台聯大成員之一的中央大學為例，該校108學年上學期有40位來自新竹的清大、交大或是台北陽明大學的學生，每周搭乘接駁車赴位於桃園的中大上課；中大本學期也有35位學生赴清大、25位赴交大固定修課。

政大、海大近日也申請加入台聯大系統，最快下學年正式加入。政大校長郭明政表示，政大是國內指標性人文社會型大學，清大、交大、中大以理工見長，陽明以醫學著名，各校間具有互補關係，未來政大生可考慮在大四、大五階段，到系統內另一所大學攻讀，形同「讀兩所大學」，是大學生的一大福音。

除了組成大學系統之外，跨校之間也會簽訂協議組成策略聯盟，例如清大與北藝大、南藝大、台藝大3校都有簽訂學生交流協議，每學期2校互派交換生。清大表示，該校學生對於電影創作、新媒體藝術等課程性趣十足，顯示對專業藝術的學習渴求高；藝大學生則來清大修電機、資工等課程，拓展藝術表現的形式。

也有科系採跨校合作，例如陽明醫學系首度開設「醫師工程師組」，共計10個名額，入學生將在大一、大二期間赴交大念資訊電機工程學分，後4年再回陽明念醫學，是「國內留學」新模式。

清大交大大學生

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