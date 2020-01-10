台大列管16隻狗9隻貓 也會幫他們找「第二春」
台灣大學自95學年起，與台大關懷生命社合作以TNVR（Trap捕捉、Neuter絕育、Vaccination疫苗施打、Return放回）管理校內犬貓。台大目前列管16隻狗、9隻貓。如果是比較親人的犬貓，也會幫他們尋找被認養的機會；東華大學目前列管的校犬有27隻，每隻狗掛有名牌，以綠、黃、紅三種顏色的項圈區分其行為，據以分散安置於校園或集中管理。
台大懷生社社長林志恒表示，TNVR的基本原則為將校內的流浪貓狗，不論公母皆進行全面絕育、注射狂犬病疫苗、剪耳做標記。絕育後基本上放回原地生存，且觀察其在校園的生活情況。除了台大校園之外，也會幫台大周邊社區的貓狗執行TNR。
林志恒說，絕育後的動物不再藉由繁殖而大量增加數量，也不會因為發情產子等情況而過分擾人，再加上狗貓的地域性，環境中既有的流浪動物可防止更多動物進入校園，達到有效控制流浪動物的數量。社員每周都會固定巡邏，監測動物的狀況，每月將報告交給學校。
林志恒表示，先前有一隻貓在學校裡被發現懷孕了，後來等到小貓斷奶之後，他們才把母貓抓去結紮，小貓也全部送養，但是母貓之後被腳踏車撞到，傷得很嚴重，花了蠻長時間治療，康復之後再放回原處。
「社會化比較好的狗，就會優先選擇送養。」林志恒說，如果是跟人比較親近的動物，或是曾經有人養卻被棄養的狗，就會幫他們尋找被認養的機會。平均一、兩個月就可以送養成功。
社員現在正在幫一隻中年犬「藍藍」找尋「狗生」的第二春。林志恒表示，五年前，藍藍帶著一條細細的藍項圈出現在台大校園內。找尋飼主未果後，社員替他找到了一個新家。沒想到時隔多年再接到消息，卻是照顧藍藍的阿公過世，家人都不願接手，因為家中要辦後事不能有狗，還只願意給他們一周期限把狗帶走，否則就要送收容所，所幸他們及時找到暫時安置的中途，藍藍才得以有個可以等家的地方。後來藍藍罹患惡性的肥大細胞瘤，社員不到半天就募得醫療費所需款項。
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