數據智能結合各專業 世新大學推出18個跨領域學程

世新大學今年主打「數據智能結合各專業」，陸續建置「全媒體大樓」、也在校內打造VDI（Virtual Desktop Infrastructure）教室「雲端數位學習中心」，今年也開設18個跨領域學程，透過專業師資及AI技術，翻轉傳統教學模式，以因應大數據時代來臨。

世新大學表示，該校近年課程不斷推陳出新，例如大數據中心開設的資料分析相關課程，讓學生在畢業前學會Python語言。108學年度也開設18個跨領域學分學程，如智慧物聯網實務微學程、財經新聞學程、運動傳播微學程等，創新課程讓世新學生及早準備未來就業的基礎能力及跨域力。

為了因應時勢，世新大學口語傳播學系也將於109學年度正式更名為「口語傳播暨社群媒體學系」、英語學系也申請於110學年度更名為「英語暨傳播應用學系」，落實該校「數位傳播貫穿各學門」的辦學特色。資訊管理學系「網路科技組」日後也將申請更名為「智慧網路應用組」，以讓學生準確抓住產業趨勢，畢業即就業。