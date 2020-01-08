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種樹App打敗Gmail成下載冠軍 行銷文案靠AI捉刀

2020-01-08 11:18聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

台灣去年數位廣告產值達380億元，清華大學資訊工程系教授吳尚鴻團隊研發自動產出數位廣告初稿的AI，讓廣告主只要提供商品資訊，就能自動產生多款符合時事和網友胃口的廣告文案、圖像或聲音。他們幫助一款學生喜愛的種樹App超越Gmail，衝上App Store下載次數冠軍。

吳尚鴻今天出席科技部的研究成果發表會，與他們合作的外商新創公司AppFinca Inc.副總孫振偉也出席，並說他們公司採用這項研發技術後，只要花原本廣告投放費的六成，就能達到一樣效果。兩單位產學合作至今一年，也讓AppFinca一款名為Flora的App攀升到Apple App Store上「免費生產力工具」的台灣區分類排名第一名，比第二名Gmail還高；英國排名也衝到第六。

兩人表示，手機常讓現代人分心，Flora鼓勵使用者開著App「種樹」來維持專注，若跳出App，樹就會枯。這款App受年輕學生喜愛，名稱雖與樹無關，但吳尚鴻團隊運用AI在網路上蒐集大量使用者資料，發現使用者常用「種樹」來推薦這款App給朋友，也喜好包含數字的標題。

孫振偉說，他們蒐集資料後，據此調整在社群媒體上的文案內容。本來是「有趣又好玩，現在就下載Flora！」，而後改成「就是忍不住想滑手機？試試全球1,000,000使用者好評，用種樹遠離手機干擾的專注神器…」，不但點擊率提升，使用者點擊後下載App的轉換率也提升，提高他們在App Store的排名。

吳尚鴻說，他們也和KKBOX等音樂公司合作，訓練AI聆聽人聲和音樂旋律，評估哪個歌手、或哪種音色的人最適合詮釋特定旋律，有望降低業主找歌手的時間和成本。

他說，廣告圖像也可以靠這套AI生成，比如截取一張沙發照片，就可以產出多張不同背景或情境的圖片樣本，從中挑選合適照片。

吳尚鴻表示，他們除與華碩、聯電多家公司產學合作，團隊也已發表19篇論文，相關研究成果登上「神經信息處理系統會議」、「IEEE聲學、語音和信號處理會議」等國際會議。

科技部表示，希望這項研發成果，能幫助行銷人員在短時間內取得多個機器分析的廣告初稿，從中設計符合使用者偏好的作品，進而提升企業競爭力，讓中小企業也能進軍國際市場。

清華大學資訊工程系教授吳尚鴻團隊研發自動產出數位廣告初稿的AI，今出席科技部研究...
清華大學資訊工程系教授吳尚鴻團隊研發自動產出數位廣告初稿的AI，今出席科技部研究成果發表會。記者潘乃欣／攝影
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