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管中閔今上任滿一年 台大教授感謝葉俊榮當年的無懼

2020-01-08 10:38聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

台大校長管中閔今天就任滿一年。歷經一年多的「卡管」案，管中閔去年1月8日終於正式上任。當年的台大遴委會發言人、台大森林系教授袁孝維表示，很高興一年多前，在全台灣遍地燃燒，支持大學自主與學術自由的強大力量之下，教育部前部長葉俊榮的無懼，給了台大正式的校長管中閔。

台大校長遴委會2018年1月5日選出管中閔為新校長，但之後發生長達一年的卡管、拔管事件，去年1月8日才得以上任。

管中閔去年交接典禮上致詞表示，這是此生結緣台大、報恩還願的機會，他視此為「一生懸命」，只有全力以赴，絕無反顧；「風雨已經過去，明天才是我們奮鬥的戰場。」

袁孝維回憶，在就職典禮上，管校長提到他自己是背負著全民的期待，一生懸命，為台大及台灣的高教努力。他們也的確看到台大在這一年的排名上升，校內在教學研究及國際化，都有非常多的變革。「有校長，真正好」。

台大國發所博士生王宗偉表示，1月4日台大校務會議上，台大學生會提出臨時動議，針對台大政治系教授蘇宏達被警方約談事件，要求校方應該撤下官方臉書上具有政治敏感且造成師生看法分歧文章，但遭到校務會議否決。這是一個非常明顯的信號，反管的台大學生與相關人士，現在已經清楚地揭示下周以後，他們要繼續做的事。如果大選最後結果，是現任政府繼續掌握行政權或國會多數，表示在本屆任期內所發生最大的政治學術爭議，民進黨政府2018年全力操作但功敗垂成的「拔管」，現在已經被人民接受且漂白。

王宗偉表示，屆時政府必將會像去年下半年繼續使用各種國家機器追殺已經上任一年多的管中閔，這次就絕對不是只有不痛不癢的申誡而已，而可能是不達目的決不罷休，更大的風暴正在集結醞釀起來對準管中閔。

管中閔（左）去年1月8日正式接任台大校長，由教育部次長林騰蛟（右）發給次長姚立德...
管中閔（左）去年1月8日正式接任台大校長，由教育部次長林騰蛟（右）發給次長姚立德署名的聘書。本報資料照片
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台大管中閔大學生

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