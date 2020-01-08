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中原大學這學期廢除二一退學制 輔大教務會議未過

2020-01-08 09:53聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

目前已廢除因學業成績不及格退學制度的大學有政大、台師大、靜宜、佛光和文大等校。輔仁大學日前教務會議上，理工學院生科系提請廢除學業退學制度，但最後提案未過；中原大學也自108學年第一學期，取消了連續兩次二一成績不及格會被退學的規定。

輔大教務長王英洲說，教務會議有充分討論，主要輔大的各院各學系的多元性與差異性比較大，所以沒有達成取消學業退學制度的共識。會中支持的論點是，學生就近就學，所以選校沒有選系，因此在學習上遇到困難，所以學業成績不佳，連續二一就會被退學。

王英洲說，讀一個不喜歡或是沒有興趣的系，學生的分數不會高，分數不高，轉系的門檻又不會通過，所以學習成效當然不好。校方擬召集學術主管們研議配套措施，如鬆綁轉系門檻、調整學習評量標準及強化選課輔導等機制。

東吳大學目前的退學規定是連續二學期二一不及格，或是單一學期三分之二不及格。東吳大學教務長詹乾隆說，每學期因為學業成績而被退學的占比大約不到1%。校方覺得保留制度比較能夠維持學生的學習品質和成效，但仍會持續關注其他學校的演變。但為了避免學生適應不良，學校也訂有「退修制度」。

中原大學表示，對於選讀學系不符志向或學習成效不佳的學生，應由學校及導師積極輔導，藉由輔導措施協助其渡過學習困境，或是適性轉系，幫助學生如期完成學業，因此自108學年第1學期取消了連續兩次二分之一成績不及格會被退學的規定，並已送經教育部核備。

中原大學教務處統計，105學年因學業成績而退學的占比為51.12％、106學年為36.80％、107學年為18.81％。

文化大學107學年下學期起，取消學業退學制，因學業退學的學生數從占全體退學人數的12.49%（107學年上學期）減為3.88%（107學年下學期）。

文大教務長方元沂說，學校針對依本來會被「學業退」的學生，配套導師跟教資中心的追蹤和輔導教學，所以這學期投入的配套輔導增加，希望每名學生都不被放棄，能自我要求和學習。另外，也提醒學生有修業年限門檻，要妥善規畫修課和讀書計畫。

方元沂說，目前仍有修業年限門檻，即修業年限四年（建築系五年）、延長修業年限四年，所以一般是八年。

目前已廢除因學業成績不及格退學制度的大學有政大、台師大、靜宜、佛光和文大等校。輔...
目前已廢除因學業成績不及格退學制度的大學有政大、台師大、靜宜、佛光和文大等校。輔仁大學日前教務會議上，理工學院生科系提請廢除學業退學制度，但最後提案未過；中原大學也自108學年第一學期，取消了連續兩次二分之一成績不及格會被退學的規定。本報資料照片
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中原大學東吳大學文化大學

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