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「這是一場革命」：班農和納瓦羅對談美中新關係

學生期末「盧」成績 包正豪爆大學生最新的梗是這個

2020-01-07 20:39聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪表示，每到學期末，就會面臨相似的問題，就是學生來「盧」成績。總之，都念大學了，都說自己是成年人，不要師長干涉。但成年人要為自己的行為負責，如果你連按時上課、繳交作業、參加考試都做不到，要人家怎樣相信你能夠負責任？煩透這種求情的爛梗，卻聽到更厲害的，最新的梗是「我不會再為難你」。

包正豪今天在臉書指出，還記得以前念書的時候，一學期就是期中期末考，反正沒考好就「再見」，沒啥好講的。就算是59分，也沒膽子或是那個臉去找老師求情，都是老師主動鬆手。如果老師不鬆手，被當活該。

教書到現在，看著每一年的學生，我想別的不用多比較，感觸最深的是「自律」問題。包正豪說，千提醒萬交代，期中期末很重要，結果不讀書，被當後來求情，煩透。當人不是解決辦法，所以他大概幾年前開始改變評分機制：出席率占20至30％，剩下是作業/小考成績。每上完一個單元，就小考或作業一次，等於把期中期末拆開來考。想說，這樣總能逼學生讀書了吧？

包正豪說，整體來說，這種方式有用，至少學生有分散風險的意識。如果前兩次爛了，後頭會緊張。這樣還有一個好處，就是避免爭議。現在師生關係不比以前，稍有不妥處，就會被學生申訴/控告，所以他乾脆每次都公布成績和出席狀況，自己得多少分自己清楚，如果有登錄錯誤，看到當時就該說。如果想補繳作業，也該當時就講。別到時候再過來說是「誤植」、「我當天有到」、「讓我補繳我就會過」這種廢話。

包正豪表示，他覺得學生最爛的理由是：「給我一個機會，我下學期會認真讀書。這是我最難接受的理由，我憑什麼相信你呢？」總之，都念大學了，都說自己是成年人，不要師長干涉。但成年人要為自己的行為負責，如果你連按時上課、繳交作業、參加考試都做不到，要人家怎樣相信你能夠負責任？煩透這種求情的爛梗，卻聽到更厲害的。最新的梗是，我不會再為難你，到底是怎樣？好吧！你我都別再為難彼此，該怎樣就怎樣.....。

淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪。圖／取自包正豪臉書
淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪。圖／取自包正豪臉書
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包正豪淡江大學

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