中大設全台第一個太空學士班 今年8月收30名新生

我國第三期太空計畫去年啟動，中央大學創全台先例，成立太空科學與系統工程系，今年8月招收第一屆30名學士班學生。該系系主任趙吉光說，校內為發展太空，另成立太空科學與科技研究中心，未來五年，系上老師預計帶領學生發射至少兩顆立方衛星，培養太空工程人才。

立方衛星適合用於教學，科技部的科普網站科技大觀園曾介紹，它的特徵包括體積小、重量輕、設計及製造成本低、操作壽命短，但能讓學生全程參與概念發想到發射，從中了解每一個衛星發展階段的工作。

中央大學校長周景揚說，中央首設太空學士班，不過若要進軍太空領域，可能要念到博士。中央已設太空研究所。台灣做衛星元件很厲害，但整合各個衛星發射環節的系統工程能相對弱，未來要多訓練系統工程人才。趙吉光則說，台灣的工程教育有優勢，未來投入太空工程人才，應能有明顯效果。

除了太空系，國家太空中心去年也宣布與中央大學、陽明大學、清華大學、交通大學四校結盟的台灣聯合大學系統合作，首創「太空科技與工程」學程。該學程同樣期盼結合學術界的理論與太空中心的實務經驗，培育我國下一代太空科技人才。