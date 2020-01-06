中大研發智慧手錶 30秒偵測中風高危險群

心律不整者的中風風險比一般人高5倍，中央大學研發一款智慧手錶，把醫療院所的診療設備「微小化」，只要輕輕一按30秒，即可偵測出心律不整。過去一年來，巡迴全國各地進行心房顫動篩檢，成果也登上頂尖期刊「Computer」數位健康特輯刊封面。

心律不整在臨床上稱為「心房顫動」，盛行率約為總人口的1%。根據流行病學研究統計，此類病患發生中風的機會比常人多5倍，較高血壓或糖尿病所引發的中風風險更高，中央大學生醫理工學院團隊近年打造心房顫動智慧篩檢平台，利用Google雲端計算服務，結合IoT手環與行動裝置APP，可達到定點居家照護，民眾不必到醫院即可篩檢。

中央大學生醫系羅孟宗教授表示，這款智慧手錶的研發是從2012年中央大學參與XPRIZE國際醫學競賽開始，2017年台灣團隊不但勇奪全球亞軍的殊榮，同時開發出總重量低於5磅的輕薄短小行動裝置，可偵測出13種疾病。與市面上智慧手環最大的不同是，這款智慧手錶2018年1月已取得美國食品藥品監督管理局（FDA）「醫療認證」，生命周期較一般3C產品長，可作為醫師診斷醫療的輔助，對潛藏中風者是一大福音。

中央大學生醫系助理教授林澂指出，受測者只要輕輕按壓30秒，透過低功耗藍牙傳輸至行動裝置，過程只需1至2分鐘，就可得知當下的心電圖。透過雲端人工智慧心電圖判讀系統，透過網路即時分析，心房顫動的判讀正確率高達97%。這些連續數據，可用來作慢性病的追蹤或高危險群的辨認。

聯新國際醫院醫師林盈光提到，心律是24小時在變化的，有時在醫院不見得能測出病徵，因此長時間居家量測格外重要，患者在身體不適時隨時按壓紀錄並上傳至雲端，有利於掌握追蹤，而取得醫療認證，才能作為醫師診斷的可靠依據。