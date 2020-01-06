中大研發智慧手錶 30秒偵測中風高危險群
心律不整者的中風風險比一般人高5倍，中央大學研發一款智慧手錶，把醫療院所的診療設備「微小化」，只要輕輕一按30秒，即可偵測出心律不整。過去一年來，巡迴全國各地進行心房顫動篩檢，成果也登上頂尖期刊「Computer」數位健康特輯刊封面。
心律不整在臨床上稱為「心房顫動」，盛行率約為總人口的1%。根據流行病學研究統計，此類病患發生中風的機會比常人多5倍，較高血壓或糖尿病所引發的中風風險更高，中央大學生醫理工學院團隊近年打造心房顫動智慧篩檢平台，利用Google雲端計算服務，結合IoT手環與行動裝置APP，可達到定點居家照護，民眾不必到醫院即可篩檢。
中央大學生醫系羅孟宗教授表示，這款智慧手錶的研發是從2012年中央大學參與XPRIZE國際醫學競賽開始，2017年台灣團隊不但勇奪全球亞軍的殊榮，同時開發出總重量低於5磅的輕薄短小行動裝置，可偵測出13種疾病。與市面上智慧手環最大的不同是，這款智慧手錶2018年1月已取得美國食品藥品監督管理局（FDA）「醫療認證」，生命周期較一般3C產品長，可作為醫師診斷醫療的輔助，對潛藏中風者是一大福音。
中央大學生醫系助理教授林澂指出，受測者只要輕輕按壓30秒，透過低功耗藍牙傳輸至行動裝置，過程只需1至2分鐘，就可得知當下的心電圖。透過雲端人工智慧心電圖判讀系統，透過網路即時分析，心房顫動的判讀正確率高達97%。這些連續數據，可用來作慢性病的追蹤或高危險群的辨認。
聯新國際醫院醫師林盈光提到，心律是24小時在變化的，有時在醫院不見得能測出病徵，因此長時間居家量測格外重要，患者在身體不適時隨時按壓紀錄並上傳至雲端，有利於掌握追蹤，而取得醫療認證，才能作為醫師診斷的可靠依據。
中央大學團隊從2018年6月開始與桃園市和台北市衛生局及新竹國泰醫院合作進行大規模心房顫動篩檢，2019年5月又陸續與新竹市、台南市、屏東縣之衛生局及各地醫院合作，並與衛生局已行之有年的癌症篩檢結合，深入社區協助進行心電圖量測，一年半下來，已有上萬人的篩檢成果。透過數據分析，其中發現約有15%的民眾有心電圖波形或節律異常，而也在65歲以上族群篩檢出約2%的心房顫動個案，並由衛生所協助追蹤就醫。
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