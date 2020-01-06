親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

恐嚇殺柯文哲不用兩天 警方逮捕一網友

中大研發智慧手錶 30秒偵測中風高危險群

2020-01-06 17:55聯合報 記者章凱閎／即時報導

心律不整者的中風風險比一般人高5倍，中央大學研發一款智慧手錶，把醫療院所的診療設備「微小化」，只要輕輕一按30秒，即可偵測出心律不整。過去一年來，巡迴全國各地進行心房顫動篩檢，成果也登上頂尖期刊「Computer」數位健康特輯刊封面。

心律不整在臨床上稱為「心房顫動」，盛行率約為總人口的1%。根據流行病學研究統計，此類病患發生中風的機會比常人多5倍，較高血壓或糖尿病所引發的中風風險更高，中央大學生醫理工學院團隊近年打造心房顫動智慧篩檢平台，利用Google雲端計算服務，結合IoT手環與行動裝置APP，可達到定點居家照護，民眾不必到醫院即可篩檢。

中央大學生醫系羅孟宗教授表示，這款智慧手錶的研發是從2012年中央大學參與XPRIZE國際醫學競賽開始，2017年台灣團隊不但勇奪全球亞軍的殊榮，同時開發出總重量低於5磅的輕薄短小行動裝置，可偵測出13種疾病。與市面上智慧手環最大的不同是，這款智慧手錶2018年1月已取得美國食品藥品監督管理局（FDA）「醫療認證」，生命周期較一般3C產品長，可作為醫師診斷醫療的輔助，對潛藏中風者是一大福音。

中央大學生醫系助理教授林澂指出，受測者只要輕輕按壓30秒，透過低功耗藍牙傳輸至行動裝置，過程只需1至2分鐘，就可得知當下的心電圖。透過雲端人工智慧心電圖判讀系統，透過網路即時分析，心房顫動的判讀正確率高達97%。這些連續數據，可用來作慢性病的追蹤或高危險群的辨認。

聯新國際醫院醫師林盈光提到，心律是24小時在變化的，有時在醫院不見得能測出病徵，因此長時間居家量測格外重要，患者在身體不適時隨時按壓紀錄並上傳至雲端，有利於掌握追蹤，而取得醫療認證，才能作為醫師診斷的可靠依據。

中央大學團隊從2018年6月開始與桃園市和台北市衛生局及新竹國泰醫院合作進行大規模心房顫動篩檢，2019年5月又陸續與新竹市、台南市、屏東縣之衛生局及各地醫院合作，並與衛生局已行之有年的癌症篩檢結合，深入社區協助進行心電圖量測，一年半下來，已有上萬人的篩檢成果。透過數據分析，其中發現約有15%的民眾有心電圖波形或節律異常，而也在65歲以上族群篩檢出約2%的心房顫動個案，並由衛生所協助追蹤就醫。

中央大學研發一款智慧手錶，把醫療院所的診療設備「微小化」，只要輕輕一按30秒，即...
中央大學研發一款智慧手錶，把醫療院所的診療設備「微小化」，只要輕輕一按30秒，即可偵測出心律不整。過去一年來，巡迴全國各地進行心房顫動篩檢，成果也登上頂尖期刊「Computer」數位健康特輯刊封面。圖／中大提供
分享
中央大學研發一款智慧手錶，把醫療院所的診療設備「微小化」，只要輕輕一按30秒，即...
中央大學研發一款智慧手錶，把醫療院所的診療設備「微小化」，只要輕輕一按30秒，即可偵測出心律不整。過去一年來，巡迴全國各地進行心房顫動篩檢，成果也登上頂尖期刊「Computer」數位健康特輯刊封面。圖／中大提供
分享

衛生局中央大學中風

延伸閱讀

中央大學研發智慧手錶 找出中風高危險群

UBA／北市大1分險勝台師 錢薇娟：看到快中...

腦中風十大死因 前3名篩檢能預防

天氣濕冷當心中風 中醫：起床時可小「賴床」

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

學生揮手燈辦「頒獎典禮」 老師驚喜哭：特別幸福

2020-01-06 15:43

文大董事長出缺 首次董事會就流會

2020-01-06 14:47

解決境外生換匯問題 政大生設計線上錢包

2020-01-06 14:19

開戶慢、換匯不易 新南向留學生為「錢」傷腦筋

2020-01-06 14:19

六校大學生比組裝無人車 台科大學生奪冠

2020-01-06 12:06

老師控中原大學無故不續聘 校方指學生反映她不適任

2020-01-06 11:40

想解決留學生換匯苦 政大生設計「線上錢包」

2020-01-06 09:22

卡管事件兩周年 台大自主聯盟批政治黑手

2020-01-06 00:40

文化大學董座誰接班？董事會6日角力

2020-01-06 00:16

「卡管案」2周年 台大自主聯盟：勿忘執政黨摧殘大學自主

2020-01-05 20:46

環球科大台北專班傳違規 校方：盡力補貼學生不願返校

2020-01-05 20:01

獨／教部要求7人召集 文大明選董事長恐生變？

2020-01-05 07:37

台大挺蘇宏達 學生會槓校方

2020-01-05 00:05

真的贏了！北大新宿舍命名票選出爐 「是在哈樓」居冠

2020-01-04 19:06

強化國際合作 台大推遠學計畫培育準博士

2020-01-04 13:27

搶頂尖博士生 台大110學年增設智慧聯網國際研究生學程

2020-01-04 12:32

台大學生會違規直播校務會議 校方席間抓「機」

2020-01-04 12:07

台大30年後會倒？台大澄清：每年負債比僅4％至5％

2020-01-04 10:50

強化國際合作 台大今年與「無校園大學」Minerva合作

2020-01-04 10:03

靜宜首創設越南專班 幫台商培育人才

2020-01-02 15:39

T-Lab城市實驗室探索議題 關懷地方永續實踐

2020-01-02 13:38

教授遭查水表？台大聲明表達嚴重關切

2020-01-02 11:55

施工出包 李哲洋音樂文物泡水

2020-01-01 13:19

獨／廠商施工不當致李哲洋文物受損 北藝大要求賠償

2020-01-01 09:37

大葉「婚姻與家庭」 愛就要宅一起？學生寫同居互動

2019-12-31 23:54

為親密的人製作使用說明書 大葉情感教育課程好搶手

2019-12-31 18:20

不盲目追求國際排名 這間私立科大註冊率勝過公立技職

2019-12-30 21:50

北醫大5年捐1500萬 助台東孩子書屋等公益團體

2019-12-30 20:47

消防隊員設計多功能救災無人機 獲發明設計展金牌

2019-12-30 19:01

世新大學註冊率94.5％ 登私立綜二類大學第1名

2019-12-30 18:47

海大觀音分校建校「有影」 2020率先建造藻礁中心

2019-12-30 18:21

中原大學 註冊率、就學穩定率雙料冠軍

2019-12-30 14:31

助台從歐盟漁業黃牌除名 海洋大學立大功獲農科獎

2019-12-30 11:34

杜絕論文亂象 教團：建立跨校學倫審查標準

2019-12-30 00:18

又爆論文抄襲 教部：指導教授要負責

2019-12-30 00:08

國際創新發明賽 環科大奪1金1銀

2019-12-29 23:59

政治又入侵校園？世新「小世界」臉書國旗照因壓力刪除

2019-12-29 13:31

論文亂象連環爆／教團：招生把關鬆 投機學生難防

2019-12-29 13:14

論文亂象連環爆／學者：指導教授、口委失職 制度性缺陷

2019-12-29 13:11
看更多

熱門文章

學測數學弄懂5大必考 千萬別做這件事

2020-01-06 09:00

整理包／109學測衝刺！ 重要資訊、各科必考重點一次看

2020-01-06 09:38

老師控中原大學無故不續聘 校方指學生反映她不適任

2020-01-06 11:40

每小時要價一千二！頂大招生採程式檢測 吹起補習風

2020-01-05 21:29

補教業APCS課程標榜「頂大門票」 台師大畫清界線

2020-01-05 23:39

縣市急需雙語師資 教育部首設雙語師培公費生名額

2020-01-05 21:30

卡管事件兩周年 台大自主聯盟批政治黑手

2020-01-06 00:40

六校大學生比組裝無人車 台科大學生奪冠

2020-01-06 12:06

環球科大台北專班傳違規 校方：盡力補貼學生不願返校

2020-01-05 20:01

想解決留學生換匯苦 政大生設計「線上錢包」

2020-01-06 09:22

文大董事長出缺 首次董事會就流會

2020-01-06 14:47

新竹高商2學生經特殊選才獲大學青睞 創校史新紀錄

2020-01-06 16:00

「卡管案」2周年 台大自主聯盟：勿忘執政黨摧殘大學自主

2020-01-05 20:46

文化大學董座誰接班？董事會6日角力

2020-01-06 00:16

換匯不易、開戶慢 新南向學生來台「錢」事難搞定

2020-01-06 09:03

雙語師培生 教育部首設公費生名額

2020-01-05 23:47

學生揮手燈辦「頒獎典禮」 老師驚喜哭：特別幸福

2020-01-06 15:43

台科大自駕車專題競賽 學生自行組裝無人自駕車

2020-01-06 11:42

新北4年10億造矽谷級課程 首延伸幼教創「五月天」計畫

2020-01-06 14:53

中大研發智慧手錶 30秒偵測中風高危險群

2020-01-06 17:55

教團盼大學甄選指考名額各半 籲各黨派支持

2020-01-06 14:16

統一烘焙盃校際大賽 弘光科大與慈惠護專大贏家

2020-01-05 20:33

單親清寒不失志氣 台南新化高中林宜君上台大

2020-01-06 18:16

回饋地方 南光高中參與社區公益助弱勢

2020-01-05 19:27

文化大學董事會七席董事到場二席未簽到流會

2020-01-06 15:20

解決境外生換匯問題 政大生設計線上錢包

2020-01-06 14:19

永達解散清算期限將至 教部：待法院裁定定讞

2020-01-06 17:00

開戶慢、換匯不易 新南向留學生為「錢」傷腦筋

2020-01-06 14:19

金鐘獎童星陳鼎中 特殊選才錄取台師大表演藝術

2020-01-06 16:59

中央大學設太空科學與工程系 首年招30人

2020-01-06 18:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top