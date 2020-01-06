親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

恐嚇殺柯文哲不用兩天 警方逮捕一網友

青年民主 高雄院校啟動學生返鄉列車

2020-01-06 18:11中央社 高雄6日電

1月11日投票日，高雄多所大學都有青年民主返鄉列車，中山大學學生會長莊皓鈞今天說，包括中山大、高醫大等都有專車，青年希望「自己的未來自己決定」，鼓勵返鄉投票。

台灣青年民主協會在去年底於網路社群發起「2020青年民主返鄉列車募資計畫」，莊皓鈞告訴中央社記者，中山大共有3輛返鄉列車，10日及11日有發往桃園、台北及台中的客運巴士。

他說，「沒有年輕人喜歡自己的未來由別人決定」，鼓勵青年返鄉投票。莊皓鈞指出，投票是公民權的行使，他去年是首投族，今年一定會返鄉投票，也呼籲出外的青年用選票決定未來。

高醫大學務處表示，學校學生會配合校外發起學生返鄉專車活動，2106年總統大選時就有了，今年不是頭一遭，學生會近日在校內張貼公告，或在學生會網路社群粉專宣傳，採線上報名，已經額滿。

高醫大學務處指出，返鄉投票專車10、11日將進校搭載校內台中以北的學生返鄉投票；由於學生忙於期末考也尚未回報屆時有幾輛遊覽車要進校載學生。

樹科大表示，學校學生會在社群粉絲專頁貼出返鄉專車消息後，因票價便宜有意搭乘的學生很踴躍，一週即已報名額滿。

「2020青年民主返鄉列車募資計畫」於去年底在網路募資，提供學生返鄉投票列車，訂購每人新台幣111元。

台灣青年民主協會於網路社群貼文，「不論我們是否關注政治，政治都將影響我們的生活，身在民主國家裡的我們，可能沒有意識到，『投票』是最直接參與政治的方式」，提醒大家1月11日返鄉投票。

投票青年列車

延伸閱讀

高雄愛河有鯨魚？ 裝置藝術喚起重視生態保護

高雄4選區黃兆呈挺反滲透法 不允外國勢力干預...

高雄霧茫茫！網友驚：能見度剩1公尺

蔡英文黃金周車掃行程中午抵高雄 為許智傑拉抬...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

學生揮手燈辦「頒獎典禮」 老師驚喜哭：特別幸福

2020-01-06 15:43

文大董事長出缺 首次董事會就流會

2020-01-06 14:47

解決境外生換匯問題 政大生設計線上錢包

2020-01-06 14:19

開戶慢、換匯不易 新南向留學生為「錢」傷腦筋

2020-01-06 14:19

六校大學生比組裝無人車 台科大學生奪冠

2020-01-06 12:06

老師控中原大學無故不續聘 校方指學生反映她不適任

2020-01-06 11:40

想解決留學生換匯苦 政大生設計「線上錢包」

2020-01-06 09:22

卡管事件兩周年 台大自主聯盟批政治黑手

2020-01-06 00:40

文化大學董座誰接班？董事會6日角力

2020-01-06 00:16

「卡管案」2周年 台大自主聯盟：勿忘執政黨摧殘大學自主

2020-01-05 20:46

環球科大台北專班傳違規 校方：盡力補貼學生不願返校

2020-01-05 20:01

獨／教部要求7人召集 文大明選董事長恐生變？

2020-01-05 07:37

台大挺蘇宏達 學生會槓校方

2020-01-05 00:05

真的贏了！北大新宿舍命名票選出爐 「是在哈樓」居冠

2020-01-04 19:06

強化國際合作 台大推遠學計畫培育準博士

2020-01-04 13:27

搶頂尖博士生 台大110學年增設智慧聯網國際研究生學程

2020-01-04 12:32

台大學生會違規直播校務會議 校方席間抓「機」

2020-01-04 12:07

台大30年後會倒？台大澄清：每年負債比僅4％至5％

2020-01-04 10:50

強化國際合作 台大今年與「無校園大學」Minerva合作

2020-01-04 10:03

靜宜首創設越南專班 幫台商培育人才

2020-01-02 15:39

T-Lab城市實驗室探索議題 關懷地方永續實踐

2020-01-02 13:38

教授遭查水表？台大聲明表達嚴重關切

2020-01-02 11:55

施工出包 李哲洋音樂文物泡水

2020-01-01 13:19

獨／廠商施工不當致李哲洋文物受損 北藝大要求賠償

2020-01-01 09:37

大葉「婚姻與家庭」 愛就要宅一起？學生寫同居互動

2019-12-31 23:54

為親密的人製作使用說明書 大葉情感教育課程好搶手

2019-12-31 18:20

不盲目追求國際排名 這間私立科大註冊率勝過公立技職

2019-12-30 21:50

北醫大5年捐1500萬 助台東孩子書屋等公益團體

2019-12-30 20:47

消防隊員設計多功能救災無人機 獲發明設計展金牌

2019-12-30 19:01

世新大學註冊率94.5％ 登私立綜二類大學第1名

2019-12-30 18:47

海大觀音分校建校「有影」 2020率先建造藻礁中心

2019-12-30 18:21

中原大學 註冊率、就學穩定率雙料冠軍

2019-12-30 14:31

助台從歐盟漁業黃牌除名 海洋大學立大功獲農科獎

2019-12-30 11:34

杜絕論文亂象 教團：建立跨校學倫審查標準

2019-12-30 00:18

又爆論文抄襲 教部：指導教授要負責

2019-12-30 00:08

國際創新發明賽 環科大奪1金1銀

2019-12-29 23:59

政治又入侵校園？世新「小世界」臉書國旗照因壓力刪除

2019-12-29 13:31

論文亂象連環爆／教團：招生把關鬆 投機學生難防

2019-12-29 13:14

論文亂象連環爆／學者：指導教授、口委失職 制度性缺陷

2019-12-29 13:11
看更多

熱門文章

學測數學弄懂5大必考 千萬別做這件事

2020-01-06 09:00

整理包／109學測衝刺！ 重要資訊、各科必考重點一次看

2020-01-06 09:38

老師控中原大學無故不續聘 校方指學生反映她不適任

2020-01-06 11:40

每小時要價一千二！頂大招生採程式檢測 吹起補習風

2020-01-05 21:29

補教業APCS課程標榜「頂大門票」 台師大畫清界線

2020-01-05 23:39

縣市急需雙語師資 教育部首設雙語師培公費生名額

2020-01-05 21:30

卡管事件兩周年 台大自主聯盟批政治黑手

2020-01-06 00:40

六校大學生比組裝無人車 台科大學生奪冠

2020-01-06 12:06

環球科大台北專班傳違規 校方：盡力補貼學生不願返校

2020-01-05 20:01

想解決留學生換匯苦 政大生設計「線上錢包」

2020-01-06 09:22

文大董事長出缺 首次董事會就流會

2020-01-06 14:47

新竹高商2學生經特殊選才獲大學青睞 創校史新紀錄

2020-01-06 16:00

「卡管案」2周年 台大自主聯盟：勿忘執政黨摧殘大學自主

2020-01-05 20:46

文化大學董座誰接班？董事會6日角力

2020-01-06 00:16

換匯不易、開戶慢 新南向學生來台「錢」事難搞定

2020-01-06 09:03

雙語師培生 教育部首設公費生名額

2020-01-05 23:47

學生揮手燈辦「頒獎典禮」 老師驚喜哭：特別幸福

2020-01-06 15:43

台科大自駕車專題競賽 學生自行組裝無人自駕車

2020-01-06 11:42

新北4年10億造矽谷級課程 首延伸幼教創「五月天」計畫

2020-01-06 14:53

中大研發智慧手錶 30秒偵測中風高危險群

2020-01-06 17:55

教團盼大學甄選指考名額各半 籲各黨派支持

2020-01-06 14:16

統一烘焙盃校際大賽 弘光科大與慈惠護專大贏家

2020-01-05 20:33

單親清寒不失志氣 台南新化高中林宜君上台大

2020-01-06 18:16

回饋地方 南光高中參與社區公益助弱勢

2020-01-05 19:27

文化大學董事會七席董事到場二席未簽到流會

2020-01-06 15:20

解決境外生換匯問題 政大生設計線上錢包

2020-01-06 14:19

永達解散清算期限將至 教部：待法院裁定定讞

2020-01-06 17:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top