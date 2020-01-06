青年民主 高雄院校啟動學生返鄉列車

1月11日投票日，高雄多所大學都有青年民主返鄉列車，中山大學學生會長莊皓鈞今天說，包括中山大、高醫大等都有專車，青年希望「自己的未來自己決定」，鼓勵返鄉投票。

台灣青年民主協會在去年底於網路社群發起「2020青年民主返鄉列車募資計畫」，莊皓鈞告訴中央社記者，中山大共有3輛返鄉列車，10日及11日有發往桃園、台北及台中的客運巴士。

他說，「沒有年輕人喜歡自己的未來由別人決定」，鼓勵青年返鄉投票。莊皓鈞指出，投票是公民權的行使，他去年是首投族，今年一定會返鄉投票，也呼籲出外的青年用選票決定未來。

高醫大學務處表示，學校學生會配合校外發起學生返鄉專車活動，2106年總統大選時就有了，今年不是頭一遭，學生會近日在校內張貼公告，或在學生會網路社群粉專宣傳，採線上報名，已經額滿。

高醫大學務處指出，返鄉投票專車10、11日將進校搭載校內台中以北的學生返鄉投票；由於學生忙於期末考也尚未回報屆時有幾輛遊覽車要進校載學生。

樹科大表示，學校學生會在社群粉絲專頁貼出返鄉專車消息後，因票價便宜有意搭乘的學生很踴躍，一週即已報名額滿。

「2020青年民主返鄉列車募資計畫」於去年底在網路募資，提供學生返鄉投票列車，訂購每人新台幣111元。

台灣青年民主協會於網路社群貼文，「不論我們是否關注政治，政治都將影響我們的生活，身在民主國家裡的我們，可能沒有意識到，『投票』是最直接參與政治的方式」，提醒大家1月11日返鄉投票。