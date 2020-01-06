文大董事長出缺 首次董事會就流會

文化大學今天召開董事會推選新任董事長。依規定，現有的10位董事須至少7位董事出席、6位以上董事同意，才能推選出新任董事長，今天僅5位董事出席簽字，包括黃有良、張冠群、金榮華、陳樹，以及已視訊與會的袁興夏；董事彭誠浩、王寶輝出席但未簽字，董事會已宣布今日流會，形同董事長推選難產。

文化大學董事長張鏡湖去年11月過世，依私校法，董事長任期中出缺後一個月內要推選董事長，教育部函文要求董事會盡快選出。部分董事原訂今天召開董事會，但教育部日前收到2批董事分別申請召開董事會，依法指定這7名董事須共同開會，但兩派角力仍導致今天的董事會流會。

目前文大共有10位董事，依規定須至少7位董事出席，6位以上董事同意，才能推選出新董事長。但今天僅5位董事出席簽字，包括黃有良、張冠群、金榮華、陳樹，以及已視訊與會的袁興夏；董事彭誠浩、王寶輝則是出席但未簽字；董事張海燕、白省三、蔡政文則未出席。董事會今天已宣布流會。

據了解，張鏡湖的女兒張海燕等2名董事，已來函申請在他日召開董事會；也有部分校內人士希望張海燕可以接任董事長。不過經本報記者詢問她是否有意願被推選擔任董事長？她沒有否認，僅回答，「目前還在磋商中，還沒有定論」。

文大部分出席董事會的董事今天則發表聲明，表示文大董事會長期被框限在腳力、惡鬥、派系奪權的形象，「2020年是文大董事會翻轉與重建的契機」，呼籲所有董事成員「好好開會」，在會議桌上充分協商、謀求共識，而非拒絕與會討論。