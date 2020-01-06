親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

遠航延遲發薪！上千名員工沒飯吃 這家公司有意投資

文大董事長出缺 首次董事會就流會

2020-01-06 14:47聯合報 記者章凱閎／即時報導

文化大學今天召開董事會推選新任董事長。依規定，現有的10位董事須至少7位董事出席、6位以上董事同意，才能推選出新任董事長，今天僅5位董事出席簽字，包括黃有良、張冠群、金榮華、陳樹，以及已視訊與會的袁興夏；董事彭誠浩、王寶輝出席但未簽字，董事會已宣布今日流會，形同董事長推選難產。

文化大學董事長張鏡湖去年11月過世，依私校法，董事長任期中出缺後一個月內要推選董事長，教育部函文要求董事會盡快選出。部分董事原訂今天召開董事會，但教育部日前收到2批董事分別申請召開董事會，依法指定這7名董事須共同開會，但兩派角力仍導致今天的董事會流會。

目前文大共有10位董事，依規定須至少7位董事出席，6位以上董事同意，才能推選出新董事長。但今天僅5位董事出席簽字，包括黃有良、張冠群、金榮華、陳樹，以及已視訊與會的袁興夏；董事彭誠浩、王寶輝則是出席但未簽字；董事張海燕、白省三、蔡政文則未出席。董事會今天已宣布流會。

據了解，張鏡湖的女兒張海燕等2名董事，已來函申請在他日召開董事會；也有部分校內人士希望張海燕可以接任董事長。不過經本報記者詢問她是否有意願被推選擔任董事長？她沒有否認，僅回答，「目前還在磋商中，還沒有定論」。

文大部分出席董事會的董事今天則發表聲明，表示文大董事會長期被框限在腳力、惡鬥、派系奪權的形象，「2020年是文大董事會翻轉與重建的契機」，呼籲所有董事成員「好好開會」，在會議桌上充分協商、謀求共識，而非拒絕與會討論。

文化董事彭誠浩（右）今天出席董事會，但未簽字。記者黃義書／攝影
文化董事彭誠浩（右）今天出席董事會，但未簽字。記者黃義書／攝影
分享

文化大學

延伸閱讀

文化大學董座誰接班？董事會6日角力

獨／教部要求7人召集 文大明選董事長恐生變？

棒球／世界棒球第二人 彭誠浩獲旭日勳章

棒球／王貞治80歲大壽 辜仲諒致贈玉石

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

學生揮手燈辦「頒獎典禮」 老師驚喜哭：特別幸福

2020-01-06 15:43

解決境外生換匯問題 政大生設計線上錢包

2020-01-06 14:19

開戶慢、換匯不易 新南向留學生為「錢」傷腦筋

2020-01-06 14:19

六校大學生比組裝無人車 台科大學生奪冠

2020-01-06 12:06

老師控中原大學無故不續聘 校方指學生反映她不適任

2020-01-06 11:40

想解決留學生換匯苦 政大生設計「線上錢包」

2020-01-06 09:22

卡管事件兩周年 台大自主聯盟批政治黑手

2020-01-06 00:40

文化大學董座誰接班？董事會6日角力

2020-01-06 00:16

「卡管案」2周年 台大自主聯盟：勿忘執政黨摧殘大學自主

2020-01-05 20:46

環球科大台北專班傳違規 校方：盡力補貼學生不願返校

2020-01-05 20:01

獨／教部要求7人召集 文大明選董事長恐生變？

2020-01-05 07:37

台大挺蘇宏達 學生會槓校方

2020-01-05 00:05

真的贏了！北大新宿舍命名票選出爐 「是在哈樓」居冠

2020-01-04 19:06

強化國際合作 台大推遠學計畫培育準博士

2020-01-04 13:27

搶頂尖博士生 台大110學年增設智慧聯網國際研究生學程

2020-01-04 12:32

台大學生會違規直播校務會議 校方席間抓「機」

2020-01-04 12:07

台大30年後會倒？台大澄清：每年負債比僅4％至5％

2020-01-04 10:50

強化國際合作 台大今年與「無校園大學」Minerva合作

2020-01-04 10:03

靜宜首創設越南專班 幫台商培育人才

2020-01-02 15:39

T-Lab城市實驗室探索議題 關懷地方永續實踐

2020-01-02 13:38

教授遭查水表？台大聲明表達嚴重關切

2020-01-02 11:55

施工出包 李哲洋音樂文物泡水

2020-01-01 13:19

獨／廠商施工不當致李哲洋文物受損 北藝大要求賠償

2020-01-01 09:37

大葉「婚姻與家庭」 愛就要宅一起？學生寫同居互動

2019-12-31 23:54

為親密的人製作使用說明書 大葉情感教育課程好搶手

2019-12-31 18:20

不盲目追求國際排名 這間私立科大註冊率勝過公立技職

2019-12-30 21:50

北醫大5年捐1500萬 助台東孩子書屋等公益團體

2019-12-30 20:47

消防隊員設計多功能救災無人機 獲發明設計展金牌

2019-12-30 19:01

世新大學註冊率94.5％ 登私立綜二類大學第1名

2019-12-30 18:47

海大觀音分校建校「有影」 2020率先建造藻礁中心

2019-12-30 18:21

中原大學 註冊率、就學穩定率雙料冠軍

2019-12-30 14:31

助台從歐盟漁業黃牌除名 海洋大學立大功獲農科獎

2019-12-30 11:34

杜絕論文亂象 教團：建立跨校學倫審查標準

2019-12-30 00:18

又爆論文抄襲 教部：指導教授要負責

2019-12-30 00:08

國際創新發明賽 環科大奪1金1銀

2019-12-29 23:59

政治又入侵校園？世新「小世界」臉書國旗照因壓力刪除

2019-12-29 13:31

論文亂象連環爆／教團：招生把關鬆 投機學生難防

2019-12-29 13:14

論文亂象連環爆／學者：指導教授、口委失職 制度性缺陷

2019-12-29 13:11

論文亂象連環爆／中山生抄襲 碩專班學位遭撤銷

2019-12-29 13:07
看更多

熱門文章

學測數學弄懂5大必考 千萬別做這件事

2020-01-06 09:00

整理包／109學測衝刺！ 重要資訊、各科必考重點一次看

2020-01-06 09:38

每小時要價一千二！頂大招生採程式檢測 吹起補習風

2020-01-05 21:29

補教業APCS課程標榜「頂大門票」 台師大畫清界線

2020-01-05 23:39

老師控中原大學無故不續聘 校方指學生反映她不適任

2020-01-06 11:40

縣市急需雙語師資 教育部首設雙語師培公費生名額

2020-01-05 21:30

卡管事件兩周年 台大自主聯盟批政治黑手

2020-01-06 00:40

環球科大台北專班傳違規 校方：盡力補貼學生不願返校

2020-01-05 20:01

六校大學生比組裝無人車 台科大學生奪冠

2020-01-06 12:06

想解決留學生換匯苦 政大生設計「線上錢包」

2020-01-06 09:22

「卡管案」2周年 台大自主聯盟：勿忘執政黨摧殘大學自主

2020-01-05 20:46

文化大學董座誰接班？董事會6日角力

2020-01-06 00:16

換匯不易、開戶慢 新南向學生來台「錢」事難搞定

2020-01-06 09:03

文大董事長出缺 首次董事會就流會

2020-01-06 14:47

雙語師培生 教育部首設公費生名額

2020-01-05 23:47

台科大自駕車專題競賽 學生自行組裝無人自駕車

2020-01-06 11:42

影／偏鄉兒逆風行 尖石國中邱佳豪努力求學獲靈鷲山普仁獎

2020-01-05 17:11

學生揮手燈辦「頒獎典禮」 老師驚喜哭：特別幸福

2020-01-06 15:43

統一烘焙盃校際大賽 弘光科大與慈惠護專大贏家

2020-01-05 20:33

新北4年10億造矽谷級課程 首延伸幼教創「五月天」計畫

2020-01-06 14:53

教團盼大學甄選指考名額各半 籲各黨派支持

2020-01-06 14:16

回饋地方 南光高中參與社區公益助弱勢

2020-01-05 19:27

新竹高商2學生經特殊選才獲大學青睞 創校史新紀錄

2020-01-06 16:00

解決境外生換匯問題 政大生設計線上錢包

2020-01-06 14:19

開戶慢、換匯不易 新南向留學生為「錢」傷腦筋

2020-01-06 14:19

文化大學董事會七席董事到場二席未簽到流會

2020-01-06 15:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top