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想解決留學生換匯苦 政大生設計「線上錢包」

2020-01-06 09:22聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

新南向等國境外生在台換外幣手續費高，開戶審核時間也比本地生長。詹雅筑等五個政治大學學生在商學院與科技公司台灣IBM合開的金融科技課程，發表一套線上換匯工具「World Wallet」解決留學生困擾，構想受開課教授與業師肯定。

擔任評審的台灣IBM全球企業諮詢服務事業群IX負責人暨合夥人高愈惠說，此構想對準留學生困擾，不過台灣仍受外匯法規限制，新台幣和外幣兌換有限額，「World Wallet」先用在他國外幣互換較可行。

純網路銀行、行動支付等金融科技產業興起，這五個政大學生整合傳統銀行與科技，設計留學生的線上錢包「World Wallet」，24小時都可憑單一帳戶兌換多國貨幣，省去跨國匯款手續費。

詹雅筑說，「World Wallet」是想排除既有服務的限制。例如花旗銀行有「全球速匯」跨國匯款服務，但使用者要兼具兩國帳戶，也就是要親自到另一國開戶，才能和台灣的花旗戶頭互匯款。另也設資產門檻，使用者要存入新台幣約80萬元才能開通。團隊成員參照洗錢防制法的最低規定，擬把留學生的資產證明下修到50萬元。

開設這門課的政大資管系主任尚孝純說，這個提案主張和銀行合作，不過金融科技也強調「去銀行化」，可多往該方向思考。她還說，少了銀行作中介，業主還要掌握金錢流動，才能獲利。例如目前有一跨國匯款工具「TransferWise」，持不同貨幣的使用者在系統裡換錢，金流由工具開發者掌握，才是可行的營運模式。全球出租民宿的平台Airbnb也是用這種模式經營。

高愈惠說，這組成員設定的命題，和提出的解決方法搭得起來，是受評審肯定的關鍵。身為業師，他們看重學生對事情有沒有獨到見解，也認為學生遇到困難後找方法克服，和耐挫能力，比成果更重要。

高愈惠說，科技正改變銀行服務，銀行要找的人才和過往不同。台灣IBM業師和政大規畫10周課程，從基本的金融、保險概念，進入科技實作課程如客服機器人運用、雲端程式開發。這堂產學合作課程已在政大開第二次，希望帶領更多學生了解未來銀行樣貌。

五個政大學生設計一套線上換匯工具「World Wallet」解決留學生金融問題，...
五個政大學生設計一套線上換匯工具「World Wallet」解決留學生金融問題，構想受開課教授與業師肯定。記者潘乃欣／攝影
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政大留學生外匯

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